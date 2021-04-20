Engelli raporu süresi ne zamana kadar uzatıldı? Evde bakım yardımı ve engelli aylıkları süresi 2021

Engelli raporu süresi ne zamana kadar uzatıldı? Evde bakım yardımı ve engelli aylıkları süresi 2021

Pandemi nedeniyle engelli raporunu yenileyemeyen birçok kişinin rapor süresi uzatıldı. Peki 2021 süreli engelli raporları süresi ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar..

Pandemi nedeniyle evden çıkması riskli olan engelli vatandaşlara müjdeli haber geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi nedeniyle süreli engelli raporlarının geçerlilik tariinin uzatıldığını duyurdu

Akabinde engelli bireyler de Engelli raporu süresi uzatıldı mı? sorusunu sormaya başladı.

Peki engelli raporları süresi ne zamana kadar uzatıldı? Engelli raporları ne zamana kadar geçerli? Süreli engelli raporu son tarihi ne zaman? İşte detaylar..

ENGELLİ RAPORU SÜRESİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporlarının bitiş tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için süreli engelli raporlarının bitiş tarihinin uzatıldığını duyurdu.

Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlanan engellilerimizin süreli engelli sağlık kurulu raporlarını rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerekiyor. Ancak artan Covid-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan vatandaşlar, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarını 1 Eylül 2021 tarihine kadar alabilmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ RAPORU SÜRESİ NE KADAR UZATILDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacak" dedi.

Selçuk, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için Eylül ayına kadar raporlarını yenilemeleri gerekliliğinin altını çizdi.