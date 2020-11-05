Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen korona aşısının insan denemeleri başladı

Koronavirüse karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun, bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.

Koronavirüs aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi’nde önemli bir aşamaya gelindi.

Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı.

"İNŞALLAH UMUT OLURUM"

Aşı adayının, etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı.

Uygulama için gönüllü olan Nazif Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, "İnşallah insanlara umut olurum." diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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"OCAK AYINDA BİTECEK"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Mustafa Çalış, aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz 1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi ve şöyle konuştu:

"Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız.

Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah koronavirüse karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır."

44 GÖNÜLLÜYE UYGULANACAK

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı adayı, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce koronavirüs hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye 3 hafta arayla iki kez uygulanacak.

Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021'de Faz 2 çalışmasına geçilecek.

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"İLK DEFA YERLİ AŞININ İNSAN UYGULAMASI BAŞLADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı adayı konusunda, "Faz 1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibarıyla Erciyes Üniversitemizde başladı. Faz 1 safhası 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5-6 haftalık zaman diliminde Faz 1 bitmiş olur. Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu." dedi.