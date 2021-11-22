Erkekler ayrılık sırasında kadınlara göre daha fazla duygusal acı yaşıyor

Erkekler ayrılık sırasında kadınlara göre daha fazla duygusal acı yaşıyor

Yaygın inanışın aksine, yeni bir araştırma erkeklerin ayrılık sonrası kalp kırıklığını kadınlardan önemli ölçüde daha fazla yaşadığını gösterdi.

Erkekler gerçekten bir ilişkiye kadınlardan daha az duygusal olarak mı yaklaşıyor? Pek değil, diyor psikologlar.

İngiltere Lancaster Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, erkeklerin ayrılık sırasında kadınlardan daha fazla duygusal acı çekme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Kadınların erkeklere göre ilişki sorunlarını belirleme, terapiyi düşünme ve terapi arama olasılığının daha yüksek olduğuna inanılıyor. Bu yaygın inanışların aksine araştırma, erkeklerin kalp kırıklığını kadınlardan önemli ölçüde daha fazla tartıştığını ve ayrıca ilişki yardımı arama olasılıklarının kadınlardan daha yüksek olduğunu gösterdi.

TESPİT EDİLEN EN YAYGIN İLİŞKİ SORUNLARI

Uluslararası bir psikolog ekibi, klinik ve danışmanlık ortamları dışındaki kişilerin yaşadığı en yaygın ilişki sorunlarını belirlemek için çalışmalar yaptı.

Araştırmanın baş yazarı Charlotte Entwistle, kimin hangi sorunları daha fazla yaşadığını da anlamak istediklerini söyledi. Araştırma için ekip, ilişki sorunlarını anonim bir çevrimiçi foruma gönderen 184 binden fazla kişinin demografik ve psikolojik özelliklerini analiz etti. Her gönderide ortaya çıkan en yaygın temalara dayanarak, en yaygın ilişki sorunlarının bir haritasını oluşturdular.

Listenin başında iletişim sorunları vardı, yaklaşık her 5 kişiden 1'i sorunları tartışmakta zorluk çekiyor ve her 8 kişiden 1'i ilişkilerinde güven sorunlarından bahsediyor.

İLİŞKİLERDE CİNSİYET FARKLILIKLARI

Erkekler genellikle ilişkilerde kadınlara göre daha az duygusal olarak kabul edilir. Çalışma bu klişeyi çürüttü.

Araştırmacılar, insanların sorunlardan ziyade ilişki sorunlarının neden olduğu duygusal acı hakkında daha fazla konuştuklarını buldular. İnternette yayınlanan en yaygın tema 'kalp ağrısı'ydı ve pişmanlık, ayrılık , ağlama ve kalbi kırık gibi kelimelerden oluşuyordu.

Beklediklerinin aksine, ekip erkeklerin kalp kırıklığını kadınlardan önemli ölçüde daha fazla tartıştığını buldu. Psikologlar, bu veriler ışığında erkeklerin ilişkilere kadınlardan daha az duygusal olarak yaklaştığı klişesinin doğru olmayabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, erkeklerin çevrimiçi ortamlarda kadınlardan daha fazla ilişki yardımı arama olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

ERKEKLERİ DUYGULARINI PAYLAŞMAKTAN ALIKOYAN SOSYAL DAMGALAR

Projenin baş araştırmacısı Dr. Ryan Boyd, erkeklerin yardım arama ve duygularını paylaşma konusundaki geleneksel toplumsal damgaları ortadan kalktığında, tıpkı kadınlar gibi ilişkilerinde zorlu giden şeyler üzerinde tartıştıklarına dikkat çekti.

Araştırmacılar, çalışma bulgularının klinik ortamlarda, ilişki sorunlarının daha doğru bir resmini geliştirmede yardımcı olabileceğine inanıyor. Bu, çiftlerin bir ilişkinin ne zaman ve neden yanlış gittiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak ilişkilerin kurtulmasına yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, genel olarak, bulguların ilişki sorunlarının ne kadar yaygın olduğunu ve erkeklerin ilişki yardımı arama olasılığının kadınlar kadar olduğunu gösterdiğini ve bunun da yardım aramanın damgalanmasını ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini belirtti.