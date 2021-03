Erkekler için evde yapılabilecek 5 yüz maskesi tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu basit bileşenlerden oluşan 5 yüz maskesi ile cilt kuruluğundan siyah noktalara kadar birçok cilt probleminin üstesinden gelebilirsiniz.

Piyasada çoğu cilt problemine yardımcı olan tüm fiyat aralıklarında maskeler bulabilirsiniz ve evet, işe yarayabilir. Ancak mağazalardan satın alabileceğiniz kaliteli çeşitler genellikle en saf ve en doğal malzemelerle üretilmez. Ürün etiketlerini okursanız, tümünün içinde zararlı veya zarasız çeşitli kimyasallar olduğunu görebilirsiniz.

Buna karşın, evde kendiniz için kolayca doğal yüz maskeleri hazırlayabilirsiniz. Kendin yap yüz maskeleri söz konusu olduğunda, herkes için mükemmel bir eşleşme vardır. Mağazadan standart bir şey satın almanın aksine, kendi maskenizi ihtiyaçlarınızın her birine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Muz ve hindistancevizi yağından yumurta beyazına ve aktif kömüre kadar her şeyi kullanarak kendi kombinasyonunuzu seçip uygulamak, size her zaman istediğiniz kusursuz cildi verecektir.

Bu ev yapımı kolay karışımlar, bakım uzmanları tarafından oluşturulmuştur ve normalde yüzlerce lira ödemeniz gereken tedavilerin evde daha hızlı ve daha yönetilebilir versiyonlarıdır. İşte kendiniz için deneyebileceğiniz bazı rakipsiz maske tarifleri.

KURU CİLTLER İÇİN YÜZ MASKESİ

Kuru cilde sahipseniz, bu karışım sizin için harika olabilir. Bu maske, özellikle tıraştan veya güneşte vakit geçirdikten sonra cildinizdeki donuk görünümünden kurtulmanın ve cildinizi nemlendirmenin harika bir yoludur.

Yatıştırıcı ve Nemlendirici Yüz Maskesi

Malzemeler

- 1/8 su bardağı aloe vera jeli

- 1/8 su bardağı hindistan cevizi yağı

- 1/2 çay kaşığı E vitamini yağı (isteğe bağlı)

Talimatlar

- Aloe vera jeli ve hindistan cevizi yağını çırpın. Malzemeleri birleştirmek için bir çırpma teli kullanın. İsterseniz E vitamini yağını ekleyin ve karıştırın.

- Cildi bir havluyla kurulayın, ardından tüm yüze nemlendirici uygulayın.

Aloe Vera Jel Not: Bu tarifte taze aloe kullanabilirsiniz, ancak karışımı buzdolabında saklamanız gerekecek, bu da hindistan cevizi yağının sertleşmesine ve muhtemelen aloeden ayrılmasına neden olacaktır.

YAŞLANMA KARŞITI YÜZ MASKESİ

Yaşlanmayı geciktiren en iyi bileşenlerden biri muzdur. Tamamen doğal bir maske için, muzu alın ve kırışıklıklarla savaşacak, nemlendirecek ve cildinizi ışıldatacak inanılmaz derecede basit bir maske hazırlayın.

Muz, Yoğurt ve Bal Maskesi

Malzemeler

- Yarım olgun muz

- Çeyrek fincan yoğurt

- 1 tatlı kaşığı bal

Talimatlar

- Olgun bir muzun yarısını çatalla ezin.

- Yoğurt ve balı karıştırarak macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

- Yeni yıkanmış yüze maske uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.

- Maskeyi ılık suyla çıkarın ve tüm yüzünüzü kurulayın.

PARLAK BİR CİLT İÇİN YÜZ MASKESİ

Bu maske ile yüzünüzdeki ölü deri hücrelerini dökecek, iltihabı ve kızarıklığı azaltacak ve gözenekleri küçültmekle kalmayıp aynı zamanda gözenekleri tamamen yenileyebileceksiniz.

Kahve Maskesi

Malzemeler

- 1/2 fincan çekilmiş kahve

- 1 büyük yumurta yumurta akı

- 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Talimatlar

- Yumurta akını sarısından ayırın ve köpüklü bir kıvama gelene kadar çırpın.

- Yarım fincan kahve telvesini yumurta beyazıyla birleştirin ve aynı kapta karıştırın.

- Tüm malzemeler iyice karışana kadar 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu kahve telvesi ve yumurta beyazı macunu içeren kaseye yavaşça ekleyin.

- Maskeyi gözlerinize temas ettirmemeye dikkat ederek, dairesel hareketlerle doğrudan yüzünüze masaj yaparak uygulayın.

- Maskeyi yaklaşık 15 dakika yüzünüzde bekletin, ardından ılık su ve yumuşak bir havluyla temizleyin.

- Maskenin yüzünüzden tamamen çıktığından emin olmak için tüm yüzünüzü kurulayın.

- Parmaklarınızın arasına bir miktar hindistan cevizi yağı sürün ve genel bir nemlendirici için yüzünüze hafifçe vurun. Sakalı olan erkekler, hindistan cevizi yağını sakallarına masaj yaparak sakal uzamasını uyarabilir ve sakal köklerini yumuşatabilirler.

SİVİLCE KARŞITI YÜZ MASKESİ

Sivilcelerin ortaya çıkması her zaman can sıkıcıdır, ancak bu yüz maskesiyle sinir bozucu sivilcelerle mücadele etmek, siyah noktalardan kurtulmak için büyük gözenekleri sıkılaştırabilirsiniz.

Yumurta Beyazı Yüz Maskesi

Malzemeler

- 2 büyük yumurtadan 2 yumurta akı

- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 1 yemek kaşığı + yarım çay kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı yoğurt

Talimatlar

- Temiz bir karıştırma kabında 1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu karışım köpüklü hale gelene kadar çırpın. Limon suyu yumurtanın beyazının kokusunu maskeler.

- Yarım çay kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı birkaç dakika bekletin.

- Gözeneklerinizi açmak için yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve kurulayın, ardından karışımı yüzünüze uygulayın. Durulamayın.

- Karışımınıza 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve bir yumurta akı daha ekleyin ve iyice karıştırın.

- Bu karışımı ince bir tabaka halinde cildinize uygulayın ve ılık suyla durulamadan önce 10-15 dakika bekletin.

YAĞLI CİLTLER İÇİN YÜZ MASKESİ

Yağlı cilt sizi üzüyor mu? Yağlı ve sivilceye eğilimli cilt tipleri için harika bir yulaf ezmesi maskesi uygulayabilirsiniz. Ölü cilt hücrelerini temizlemek, cildi nemlendirmek ve sivilcelerle savaşmak için haftalık olarak kullanabilirsiniz.

Yulaf Ezmesi, Yoğurt ve Ballı Yüz Maskesi

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

- Yarım çay kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı yoğurt

Talimatlar

- Tüm malzemeleri pürüzsüz bir macun oluşturana kadar bir kasede karıştırın.

- En iyi sonucu elde etmek için, yüze uygulamadan birkaç dakika önce ön nemlendirme yapılmalıdır, bu nedenle bu maskeyi duştan çıktıktan sonra kullanmak faydalı olacaktır.

- Karışımı temiz ellerle veya yumuşak bir sünger veya yüz fırçasıyla yüz ve boyun bölgelerine uygulayın. Özellikle hassas olduğu için dudak ve göz çevresindeki ciltten kaçının.

- 15 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın.