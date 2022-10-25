Erkeklerde cinsel aktivite kalp hastalığını gösterebilir! Bu 7 belirti varsa doktora gidin

Erektil disfonksiyon kalp ve damar hastalıklarının ilk belirtilerinden biridir. Üroloğa ek olarak ne zaman kardiyoloğu da ziyaret etmeniz gerektiğini gösteren bu 7 belirtiye dikkat edin...

Erektil disfonksiyon terimi, ereksiyon geliştirme ve sürdürmedeki yetersizlik veya zorluğu ifade eder ve milyonlarca erkeği etkiler. Durumun ortaya çıkma riski yaşla birlikte artar ve erkeklerde düşük benlik saygısı, kaygı ve depresyon gibi psikolojik değişikliklere de neden olabilir.

Ancak ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre tüm bunlara ek olarak erektil disfonksiyon, etkilenenler için daha büyük bir kardiyovasküler risk oluşturuyor.

Amerikalı uzmanlar, erektil disfonksiyon ile kalp ve damar hastalıklarının erken belirtileri arasındaki bağlantıları aramak 28 çalışmanın sonuçlarını analiz etti. Elde ettikleri sonuçlara göre, erektil disfonksiyon ile bozulan kalp fonksiyonu ve endotel disfonksiyonu arasındaki güçlü bir bağlantı buldular. Endotel disfonksiyonu, kan damarlarının giderek daralması anlamına gelir, yani, içlerinden daha az kan geçebilir.

Genç erkeklerde daha belirgin

Endotel disfonksiyonu kalp krizi ve felç için en ciddi risk faktörlerinden biri olan aterosklerozun erken habercisidir. Uzmanlara göre, cinsel ilişkinin bilgisi, kalp ve damar hastalıklarından etkilenme riski daha düşük olan genç erkeklerde özellikle önemlidir.

Yaşlı insanlar, hem erektil disfonksiyon hem de diğer kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneyi daha erken ziyaret eder. Erkeklerin, yaşları ne olursa olsun, cinsel sorunlar yaşarlarsa bir üroloğa ek olarak bir kardiyoloğa da görünmesi gerektiği, erken teşhis şansını artırarak tedavi başarısnı büyük ölçüde etkiler.

Kalp ve damar hastalıkları için inceleme gerektiren risk faktörleri

Kalp ve damar hastalıkları ne kadar erken teşhis edilirse, o kadar etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve potansiyel olarak ciddi sonuçlar önlenebilir. Aynı zamanda son araştırmalar, düzenli kontrollerin sadece 50-60 yaş üstü erkekler için önemli olmadığını da kanıtlıyor.

Göğüste sıkışma, ağrı veya şiddetli çarpıntı hissi gibi semptomlar çok net olmasa bile varsa, kesinlikle bir uzmana başvurulmalıdır.

Kalp ve damar hastalıkları için mutlaka bir uzmana başvurulması gereken durumlar genel olarak şunlardır:

- Kronik stres,

- Nefes darlığı veya nefes almada zorluk,

- Daha önce iyi taşınan yükü kaldıramamak,

- Uyumakta zorlanmak,

- Olağandışı güçsüzlük ve sık baş ağrıları,

- Baş dönmesi, bayılma, kol uyuşması,

- Erektil disfonksiyon.