Erkeklerde saç dökülmesini durdurmanın 20 etkili yolu

Erkeklerde, birçok nedenden dolayı kaynaklanabilen saç dökülmelerini azaltmaya veya önlemeye yardımcı olacak etkili ipuçlarını listeledik.

Saç dökülmesi, erkeklerde sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Saç dökülmelerinin diyet, mineral eksikliği, ilaçlar, stres, kirlilik ve genetik gibi birçok sebebi olabilir.

İşte saç dökülmesini azaltmaya veya önlemeye yardımcı olacak etkili çözümler.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURMANIN 20 ETKİLİ YOLU

Besin eksiklikleri: Düşük demir seviyeleri, B kompleks vitaminleri ve diyetteki proteinler ve D vitamini eksikliği saçın zayıflamasına neden olabilir. Bu zamanında tespit edilmeli ve tedavi edilmelidir.

Telogen effluvium: Bu hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen geçici bir saç dökülmesi durumdur. Aşırı duygusal stres veya hastalık döneminden sonra şiddetli saç dökülmesi görülür. Bu tip saç dökülmesi genellikle geri dönüşümlüdür.

Alkolden uzak durun: Alkol alımını azaltmak saç büyümesi için faydalı olacaktır.

Sigara içmekten kaçının: Sigara içmek saç derisine akan kan miktarını azaltır ve bu da saç büyümesinde azalmaya neden olur.

Diyet: Düzenli olarak protein ve lif açısından zengin olan dengeli bir diyet yapmak saçın güçlenmesine yardımcı olacaktır.

İlaç: Bazı ilaçlar erkek tipi kelliği azaltmak için sağlık bakanlığı onaylı olarak piyasada bulunmaktadır. Ancak uygulama durdurulduğunda saç dökülmesi tersine dönebilir.

Islak saçı taramaktan kaçının: Saçlar ıslandığında zayıflayabilir. Bu nedenle ıslak saçı taramaktan kaçınmanız önerilir. Saçları çok sık taramak saça zarar verebilir ve saç dökülmesini artırabilir. Saç karışıklıklarını ve dolaşmaları çözmek için parmaklarınızı kullanmanın daha iyi bir alternatif olduğunu biln.

Stres: Araştırmalar, saç dökülmesinde en büyük nedenlerden birinin stres olduğunu gösteriyor. Stresten uzak durmaya çalışın, gerekirse profesyonel yardım alın. Meditasyon ve yoga gibi alternatif terapileri deneyin. Hormonal dengenizin sağlıklı seviyelerde olduğundan emin olun. Hormonal dengesizlik, strese neden olarak dökülmesi sorunlarını artırabilir.

Biotin: H vitamini olarak da bilinen biotin, vücudumuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan B kompleks vitaminlerinden biridir. Araştırmalar, diyetinize biotin açısından zengin yiyecekler eklemenin veya biotin takviyesi almanın saç dökülmesini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Saç dökülmesi problemleriyle uğraşıyorsanız, diyetinize fındık, yumurta, soğan ve yulaf gibi biotin açısından zengin yiyecekler ekleyin.

Nemlendirme: Saç gövdesi dörtte bir oranında su içerir, bu nedenle günde en az dört ila sekiz bardak su içmek ve sulu kalmak saç büyümesini artırabilir.

Sürekli ısıtma ve kurutmadan kaçının: Saçın sık veya sürekli ısıtılması ve kurutulması tavsiye edilmez. Isı, saç proteinlerini zayıflatır ve sürekli ısıtma ve kurutma, saç dökülmesine neden olan zayıflık ve kırılganlığa yol açabilir.

Sık saç boyama: Saçın sık renklendirilmesi ve kimyasal olarak muamele görmesi de saç tellerinin zayıflamasına ve kötü saç sağlığına neden olabilir.

Terletmeyen saç derisi: Yağlı saçlı erkekler yaz aylarında terleme nedeniyle kepek problemi yaşarlar. Saç derisi pH'ını dengeleyen hafif şampuanlar kullanmak saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olunabilir. Ek olarak, kask ve şapka takan erkekler yazın büyük oranda saç dökülmesi yaşarlar çünkü ter gözeneklerinde birikir ve saç köklerini zayıflatarak saç dökülmesine neden olur. Nefes alabilen bir fular veya kumaştan bir saç bandı takmak saç dökülmesini önleyebilir.

Doğru şekillendirin: At kuyruğu, örgüler ve yapay saç stilleri gibi belirli saç stilleri saçı ve saç köklerini çeker ve sonunda bölgesel kelliklere neden olabilir.

Fiziksel aktivite: Günde 30 dakika yürüme ve yüzme gibi düzenli fiziksel aktivite, saç dökülmesini azaltmanın yanı sıra hormonal seviyeleri dengelemeye yardımcı olur, stres seviyelerini azaltır.

Kaşıntılı kafa derisini zamanında tedavi edin: Mantar hastalıkları veya bit gibi birçok kafa derisi enfeksiyonu kafa derisinde tahrişe ve saç dökülmesine neden olabilir. Bir dermatoloğa danışmak ve tedavi önemlidir.

Tiroid sorunları: Aşırı aktif tiroid beziniz veya az çalışan tiroid beziniz olması durumunda saç dökülmeleri yaşayabilirsiniz. Tiroid rahatsızlıkları zamanında belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.

Diyabet: Artan şeker, folikülit (saç köklerinin enfeksiyonu) riskini artırabilir. Şekeri kontrol altında tutmak bir zorunluluktur.

Bazı özel ilaçlar: Akne ve kanser tedavisi için alınan A vitamini destekli ilaçlar ciddi saç dökülmesine neden olabilir. Folik asit takviyesi, ilaca bağlı saç dökülmesini düzeltmeye yardımcı olabilir.

Masajlar: Çalışmalar, yağlar ve saç maskeleri nedeniyle yeni saç büyümesi kanıtı bildirmemiş olsa da, saç derisine düzenli masaj yapılması kafa derisindeki kan dolaşımını artırabilir ve rahatlamanıza ve kafa derisi sağlığını iyileştirmenize yardımcı olabilir.