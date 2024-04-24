Erkeklerde ve kadınlarda en çok görülen kanser türleri

Erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen kanser türleri farklılık gösterebilir.
Ancak bu listeler genel istatistiklerdir ve bireyden bireye değişebilir. Kanser türlerinin görülme sıklığı; coğrafi faktörler, yaş, genetik yatkınlık, çevresel etkenler ve yaşam tarzı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.
Bu nedenle, bir kişinin kanser riskini belirlemek için doktorla düzenli olarak iletişimde olmak önemlidir.
İşte genel olarak her iki cinsiyette sık görülen kanser türleri:
Erkeklerde en sık görülen kanser türleri:
Prostat kanseri
Akciğer kanseri
Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanser
Mesane kanseri
Deri kanseri (melanom dahil)
Mide kanseri
Kadınlarda en sık görülen kanser türleri:
Meme kanseri
Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanser
Rahim (endometrium) kanseri
Akciğer kanseri
Over (yumurtalık) kanseri
Tiroid kanseri
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış