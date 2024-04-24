Erkeklerde ve kadınlarda en çok görülen kanser türleri Dünya genelinde 2'nci en yüksek ölüm nedeni kanser hastalığında erkeklerde ve kadınlarda en fazla görülen türler belli oldu.

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Erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen kanser türleri farklılık gösterebilir.

Ancak bu listeler genel istatistiklerdir ve bireyden bireye değişebilir. Kanser türlerinin görülme sıklığı; coğrafi faktörler, yaş, genetik yatkınlık, çevresel etkenler ve yaşam tarzı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle, bir kişinin kanser riskini belirlemek için doktorla düzenli olarak iletişimde olmak önemlidir.

İşte genel olarak her iki cinsiyette sık görülen kanser türleri:

Erkeklerde en sık görülen kanser türleri:

Prostat kanseri

Akciğer kanseri

Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanser

Mesane kanseri

Deri kanseri (melanom dahil)

Mide kanseri

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri:

Meme kanseri

Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanser

Rahim (endometrium) kanseri

Akciğer kanseri

Over (yumurtalık) kanseri

Tiroid kanseri