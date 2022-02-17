Erkeklerin cinsel ilişki sonrası neden hemen uyuduğu ortaya çıktı! İşte o ilginç gerçek

Erkeklerin cinsel ilişki sonrası neden hemen uyuduğu ortaya çıktı! İşte o ilginç gerçek

Genellikle erkekler, cinsel ilişki sonrası hemen uyuyakalır ve bu kadınların pek hoş karşılamayacağı bir durumdur. Ancak erkeklerin cinsel ilişki sonrası uyuyakalmasının bilimsel bir nedeni bulunuyor.

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumları, cinsiyete göre ayrıştırmak mümkündür. Örneğin; cinsel ilişkiden sonra uyuyakalmak, erkekler ile özdeşleştirebilen durumlardan biri…

Çoğu kadının bildiği gibi özellikle tutkulu bir cinsel birliktelikten sonra erkekler yavaş yavaş uyku moduna geçer ve bu durum, kadınlar tarafından pek hoş karşılanan bir hareket değildir. Ancak bunun belli başlı nedenleri bulunuyor.

Erkeklerin cinsel ilişkiden sonra hemen uyuyakalmasının nedeni o kadar merak edilmiş ki bu konu üzerine araştırmalar bile yapılmış…

Bu araştırmalardan biri de New York Üniversitesi'ndeki Melinda Wenner ismindeki bir bilim insanına ait.

İLK NEDEN AKŞAM SAATLERİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK

İnsanların büyük bir kısmı, genelde akşam saatlerinde ve yatakta cinsel ilişkiye girmeyi tercih eder ve bu durum, uykunun gelmesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir.

Çünkü yapılan fiziksel aktivite sonrası vücut, kendini yorgun hisseder. Yani cinsel ilişki bittiğinde erkeğin uykulu hissetmesi, son derece doğaldır.

İKİNCİ NEDEN KORKU VE ENDİŞEDEN ARINMAK

Yapılan bazı araştırmalar, bir kişinin orgazma ulaşması için her şeyden önce tüm korku ve endişelerden kurtulması gerektiğini kanıtlanmıştır.

Çünkü korku ve endişelerden arınmak, rahatlama hissini beraberinde getirir ve uyku moduna girmenizi kolaylaştırır.

ÜÇÜNCÜ NEDEN ORGAZMIN BİYOKİMYASI İLE İLGİLİ

Tabii bir de orgazmın biyokimyası var...

Yapılan araştırmalar, erkeklerin boşalma sırasında norepinefrin, serotonin, oksitosin, vazopressin, nitrik oksit ve prolaktin hormonu dahil olmak üzere birçok beyin kimyasalı salgıladığını göstermiştir.

Prolaktin salınımı, cinsel tatmin duygusuyla bağlantılıdır. Prolaktin seviyeleri, uyku sırasında doğal olarak daha yüksektir ve bu seviye arttıkça uyku hissi de ağır basar.

Ayrıca bu hormon, erkeklerin neden mastürbasyondan sonra değil de seksten sonra uykulu hale geldiğini de açıklıyor. Zira bilim insanları, bir partnerle orgazm olmanın, solo orgazmdan dört kat daha fazla prolaktin salgıladığını ortaya çıkarmıştır.

Orgazm sırasında salınan diğer iki kimyasal olan oksitosin ve vazopressin de uyku ile ilişkilidir. Bu kimyasalların serbest bırakılmaları, sıklıkla vücut saatlerini düzenleyen hormon olan melatonine eşlik eder. Yani orgazma ulaştığınızda, seksten sonra uyku bastırması gayet normaldir.

Sonuç olarak, cinsel ilişki sonrası uyku halinin birçok potansiyel biyokimyasal ve evrimsel nedeni olduğunu söylemek mümkün. Bazıları doğrudan ve bazıları ise dolaylı nedenler olabiliyor ancak kesin nedeni henüz bilinmiyor.