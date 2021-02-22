Erkeklerin göz ardı etmemesi gereken mesane sorunları

Orta yaşlı erkeklerde idrar sorunları genellikle prostat büyümesinden kaynaklanır ancak, prostat kanseri gibi daha ciddi bir şeyin göstergesi de olabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Mesanenin altında yer alan prostat, yalnızca bir ceviz büyüklüğünde olabilir, ancak bir erkeğin cinsel ve idrar sağlığında büyük bir rol oynar, seminal sıvı üretir ve yaşlandıkça idrar işlevselliğini etkiler.

İyi huylu prostat hipertrofisi (BPH) olarak bilinen prostat büyümesi, ergenlik döneminden itibaren başlar. Bir erkek 50 yaşına geldiğinde, kademeli olarak o kadar büyüyebilir ki mesaneden idrar akışını engeller.

Telafi etmek için, mesane daha kaslı ve hassas hale veya aşırı aktif hale gelir ve yetersiz idrar akışı gibi sorunlara yol açar. Prostat büyümesi sık fakat eksik mesane boşalması, daha sık idrara çıkma ihtiyacı (özellikle geceleri sinir bozucu olabilir), arada idrar kaşırma; ve çeşitli mesane rahatsızlıklarına yol açabilir.

Mesane tamamen boşaltılmadığı için prostat büyümesi olan erkekler idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkın hale gelir. İdrar yolu enfeksiyonları alt karın ağrısına, sık idrara çıkmaya, yüksek ateşe ve bazen idrarda kana neden olabilir. İleri yaştaki erkeklerde enfeksiyonlar kafa karışıklığına ve titremeye de neden olabilir.

Erkekler ayrıca, belden kasıklara kadar her yerde şiddetli ağrıya ve bazen idrarda kana neden olabilen böbrek taşlarından muzdariptir. Benzer şekilde, iltihaplı bir prostat (prostatit ), sık idrara çıkma dürtüsü ile birlikte genital bölgede ve alt karın bölgesinde ağrıya neden olur.

İDRAR SORUNLARI VE PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve her yıl binlerce erkeğin hayatına mal olmaktadır.

Araştırmalara göre her sekiz erkekten biri yaşamları boyunca potansiyel olarak prostat kanseri geliştirecektir.

Diğer kanserlerin aksine, prostat kanseri genellikle herhangi bir özel uyarı belirtisi göstermez. Belirtiler iyi huylu prostat hipertrofisine benzer olabilir; bu, kişisel sağlığa karşı tetikte olmanın özellikle önemli olduğu anlamına gelir.

Erkekler idrar akışındaki herhangi bir değişikliğin farkında olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken şeyler, zayıf bir idrar akışı veya özellikle geceleri daha sık idrara çıkma ihtiyacı, ani idrar yapma dürtüsü, idrara başlama güçlüğü, idrar yapma ve mesanenin düzgün şekilde boşaltılmadığı hissidir.

Ancak bunlar prostat büyümesi gibi kanserli olmayan durumlar nedeniyle erkeklerde meydana gelebilecek oldukça yaygın değişikliklerdir. Başka bir deyişle, prostat kanserini gerçekten teşhis etmenin tek yolu bir uzman tarafından kontrolüdür.

Mesane fonksiyonundaki değişikliklerin sadece yaşlanmanın bir sonucu olduğunu varsaymayın ve onu görmezden gelmeyin. Kalıcı idrar problemlerini doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Prostat kanserini tespit etmede oldukça güvenilir olan 'PSA' olarak bilinen bir kan testi vardır ve doktorunuz bunu kolayca yapabilir. Ayrıca bir rektal muayene yaparak prostatı da inceleyebilirler.

Ayrıca idrarda kan gördüğünüzde mutlaka doktora başvurmanız önerilir. Bir enfeksiyon olabilir, ancak aynı zamanda mesane veya böbrek kanseri de olabilir ve her zaman kontrol edilmelidir. İdrar sorunları için etkili tedaviler vardır, bu nedenle tıbbi yardım almaya değer olduğundan emin olun.

İLERİ YAŞTAKİ ERKEKLER İÇİN İPUÇLARI

Eğer idrar sorunları yaşıyorsanız, bundan çıkarmanız gereken mesaj; şüpheniz varsa, kontrol ettirmenizdir. Nedeni prostat büyümesi ise, işte bazı ipuçları.

Bol su için

Tuvalete çok sık gitmek zorunda kalmamak için daha az sıvı içme eğiliminde olmayın. Enfeksiyon riskini azaltmak için gün boyunca bol miktarda içmek önemlidir.

Mesanenizi boşaltmada sorun yaşıyorsanız, içeceğiniz toplam su miktarını tüm güne yaymak, mesanenin şişmesini ve ağrıya yol açmasını engelleyecektir.

Acele etmeyin

Mesane yavaş boşaldığında, acele veya stresli hissetmemek önemlidir. Bazen, mesaneyi boşaltmak için doğal bir içgüdü uyandırdığından banyoda bir musluğun açılması size yardımcı olabilir.

Pozisyon değiştirin

Ayakta durmak yerine oturarak idrar yapmak mesanenin boşaltılmasına yardımcı olabilir. Daha fazla idrar çıkıp çıkmayacağını görmek için ilk denemeden kısa bir süre sonra tuvalete tekrar gidin. Karnın alt kısmına bir ısı yastığı veya sıcak su şişesi de yardımcı olabilir.

Kafein ve alkolden uzak durun

Tuvaleti kullanmak için gece birkaç kez kalkmanız gerekiyorsa, akşamları kafein ve alkolden uzak durun.

Egzersiz yapın ve kilonuzu izleyin

Yeterli egzersiz yapmaya ve sağlıklı kilonuzu korumaya çalışın çünkü obezite prostat büyümesini kötüleştirebilir.