Orta yaş grubunda sıklıkla görülebilen prostat büyümesi, erkeklerin korkulu rüyası olarak biliniyor. Sağlık yazarı Gülsüm Kartal, hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

İyi huylu prostat büyümesi, 50 yaştan itibaren erkeklerde yaygın olarak görülüyor.

Uzmanlar, 40 yaş sonrası belirti olsun ya da olmasın doktor kontrolünün önemine vurgu yapıyor.

Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, prostatın nedenleri ve tedavisi hakkında, Ensonhaber.com'a değerlendirmelerde bulundu.

Kartal, idrar çıkışını düzenleyen ve meni üretimine katkıda bulunan prostatın, hormonal düzensizlikle büyümeye başlayacağını ve şikayetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Prostat belirtileri

Dr. Kartal, prostatın büyümesi ile orta yaşlarda idrar yapma şikayetleri ile kendini gösterdiğini belirterek, “İdrar akım şiddetinin azalması, başlatmakta güçlük yaşanması, yaparken kesinti olması, tam boşaltamama hissi, sık sık idrar çıkma hissi, ani sıkışma atakları, idrar kaçırma, çatallanma ve gece idrara çıkmanın artmasıyla tanı konulabilir.” dedi.

Erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesi nedir VİDEO



Faydalı besinler

Bazı besinlerin prostat dostu olduğunu belirten Kartal, çinko ve selenyumun faydalı olduğunu belirtti. Ayrıca likopen içeren renkli sebzelerin de faydalı olduğu vurguladı.

Kartal, “Özellik domates, soya fasulyesi, brokoli, ısırgan otu prostat dostu besinlerdir. Alkolden ve hareketsiz yaşamdan uzak durulması önemlidir.” dedi.

Kartal, “Özellikle 40 yaşını aşmış her erkeğin bir üroloğa başvurması ve kontrol yaptırması gerekir. İyi huylu prostat büyümesinden daha önemli olan kanserlerin de erken teşhis edilmesi de çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Çok popüler olan bitkisel tedaviler hakkında bilgi veren Kartal, “Kabak çekirdeğinin faydalı olduğu yönünde bilgiler mevcuttur. Ama pratikte bunun için günde 1-2 kilogram yemek gerekir ki; bu ne mümkün ne sağlıklı. Yine de bir miktar yemede fayda vardır.” sözlerini kaydetti.