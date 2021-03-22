Erkeklerin meme kanserine karşı dikkat etmesi gereken belirtiler

Nadir de olsa erkekler meme kanserine yakalanabilir ve 100 meme kanseri vakasından yaklaşık 1'inden sorumludur. İşte meme kanseri için dikkat edilmesi gereken belirtiler.

Meme kanseri genellikle yalnızca kadınları etkileyen bir hastalık olarak görülür ancak, meme hücresi ve dokusu olan herkese meme kanseri teşhisi konabilir, erkekler dahil. Nadir olsa da erkeklerde meme kanseri görülebilir.

Erkek hastalar genellikle kanserin farkında olmazlar ve bu da maalesef teşhiste gecikmelere yol açabilir. İşte erkek meme kanserinin en yaygın biçimleri, belirtileri ve potansiyel risk faktörleri.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ

Erkeklerde görülen meme kanseri, memenin dokularında kötü huylu hücreler oluştuğunda ortaya çıkar. Genetik ve artan östrojen seviyeleri risk faktörleri olabilse de maalesef doktorlar, meme kanserinin kesin nedenlerinden hala emin değil. Özellikle artan östrojen, karaciğer hastalığı, obezite ve anti-androjen tedavisi gibi belirli hormon tedavileri gibi durumlarla ilişkili olabilir. Kalıtsal nedenler BRCA2 mutasyon taşıyıcılarını, PTEN mutasyonunu (Cowden sendromu) ve CHEK2 mutasyon taşıyıcılarını içerebilir.

BRCA1 ve BRCA2 (BReast CAncer genleri 1 ve 2), meme kanseri riskiyle ilişkili genlerdir. Herkesin hem BRCA1 hem de BRCA2 genleri varken, bazı insanlar bu genlerin birinde veya her ikisinde bir gen mutasyonu miras alır. Bu mutasyon, meme kanserine yakalanma riskini artırır. BRCA mutasyonları olan erkeklerin yıllık tarama yaptırmaları önerilir. Herhangi bir kitle, meme başı akıntısı veya ciltte çukurlaşma/buruşmanın farkında olmak önemlidir.

Bir kişinin riskini artırabilecek ek faktörler, antidepresanlar, uyuşturucu kullanımı ve kanser tedavisinden kaynaklanan radyasyona neden olabilen ilaçlardır. Erkeklerde görülen meme kanseri, kadınlarda görülen meme kanserinin lenfatikler ve kan damarları yoluyla yayıldığı şekilde yayılır.

ERKEKLERDE MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Erkeklerde görülen meme kanserinin en yaygın belirtileri şunlardır:

- Meme ucunun altında yumru veya şişlik (genellikle ağrısız),

- Meme başı akıntısı,

- Meme uçlarında kızarıklık,

- Meme uçlarının ters çevrilmesi,

- Meme ucu ülseri (geç bulgusu).

Göğüslerinizden birinde veya her ikisinde bir yumru bulmak endişe verici olsa da bir yumru bulmak mutlaka meme kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Jinekomasti veya genişlemiş meme dokusu olabilir. Jinekomastinin birçok nedeni olmasına rağmen, karaciğer hastalığı ve yüksek dozda testosteron içeren ilaçlar jinekomasti vakalarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturur. Jinekomasti genellikle iyi huyludur ve kendi kendine düzelir. Bununla birlikte, özellikle ağrı veya rahatsızlık yaşıyorsanız, herhangi bir topaklanma veya değişiklik fark ederseniz, doktorunuzu görmek yine de iyi bir fikirdir.

ERKEK MEME KANSERİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Erkeklerin mamografi yaptırma olasılığı daha düşük olduğu için, erkeklerin kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek önemlidir. Bir hasta olarak, vücudunuza aşina olmanız zorunludur, böylece kendinizi savunabilir ve değişiklikler olduğunda fark edebilirsiniz. İşte göğüslerinizi evde nasıl kendi kendinize kontrol edeceğinize dair hızlı bir adım adım kılavuz:

1. Kollarınız kalçalarınızda olacak şekilde aynanın önünde durun. Göğüs kaslarınızı sıkın ve göğsünüzü şişlik, çukurlaşma veya meme başının ters dönmesi açısından inceleyin.

2. Göğüslerinizi ve koltuk altı bölgenizi incelemek için kollarınızı başınızın üzerine kaldırın.

3. Kollarınızı indirin ve parmak uçlarınızı her göğsün etrafında dairesel hareketlerle hareket ettirin. Topaklanma veya herhangi bir meme başı akıntısı belirtisi olup olmadığını kontrol edin.

Uzanırken de göğüslerinizi kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için sağ omzunuzun altına bir yastık koyun ve sağ kolunuzu başınızın üzerinde bükün. Göğsünüzün ve koltuk altınızın tüm alanlarını kontrol etmek için sol elinizin parmak uçlarını kullanın. Bitirdikten sonra yastığı sol omzunuza çevirin ve bu işlemi tekrarlayın.

Kendi kendine meme muayenesi yapmaktan rahatsızsanız veya bunu doğru yapmadığınızdan korkuyorsanız, doktorunuzdan sizin için klinik bir meme muayenesi yapmasını isteyin. Muayenenin nasıl gittiğine bağlı olarak, doktorunuz mamografi, ultrason veya MR isteyebilir.

ERKEKLERDE GÖRÜLEN MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Erkeklere meme kanseri teşhisi konulursa, tedavi planı, kanserin ne kadar yayıldığına bağlı olarak değişecektir. Doktorunuz tarafından meme muayenesine ek olarak aylık kendi kendine meme muayenesi yapmak, meme anormalliklerini erken tespit etme şansınızı artırabilir. Erken teşhis, başarılı tedavinin anahtarıdır.

Erkek meme kanseri için olası tedaviler şunlardır:

- Ameliyat,

- Radyasyon tedavisi,

- Hormon tedavisi,

- Kemoterapi,

- Hedefe yönelik tedavi.

ERKEKLER İÇİN MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Araştırmacılar erkeklerde meme kanserinin nedenlerini tam olarak belirleyemese de, birkaç risk faktörü buldular.

Erkeklerde meme kanserine neden olabilecek risk faktörleri şunlardır:

- Yaşlanma,

- Ailede meme kanseri öyküsü,

- Kalıtsal gen mutasyonları (BRCA2, CHEK2, PTEN ve PALB2),

- Klinefelter sendromu,

- Radyasyona maruz kalma,

- Alkol,

- Karaciğer hastalığı,

- Östrojen tedavisi,

- Obezite,

- Testis problemleri.

Ne yazık ki, erkek meme kanserini önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok ancak sağlıklı kiloda kalarak, egzersiz yaparak ve sigara ve alkol tüketiminizi sınırlayarak risklerinizi azaltabilirsiniz. Ek olarak, cinsel performansı artırıcı takviyeler gibi hormonal takviyelerden kaçınmak, erkek meme kanserini önlemeye yardımcı olabilir. Bir 2019 çalışmasına göre, hormonal erkek güçlendirme takviyelerinin kullanılması, tümörlerin büyümesine neden olabilecek daha yüksek androjen seviyelerine yol açabilir.

Erkeklerin meme kanserine yakalanma olasılığı düşük olsa da vücudunuza dikkat etmeniz önemlidir. Cilt renginizde herhangi bir değişiklik, yeni kızarıklıklar, yumrular veya şişlikler fark ederseniz, hemen tıbbi yardım almalısınız.

En iyi önlem, vücudunuzu tanımak, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak ve normalin dışında bir şey fark ederseniz, doktorunuzu ziyaret etmektir. Özellikle erkeklerde meme kanseri için, meme ucundaki herhangi bir değişiklik, altta yatan bir kanser olduğuna dair bir işaret olabilir.