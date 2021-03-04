Erotomani nedir, belirtileri neler? Erotomani tedavisi var mı? Masumiyet dizisi Ela erotomanik mi?

Masumiyet dizisinde adı geçen erotomani (somatik sanrı) izleyiciler tarafından merak edildi. Sahnenin ardından erotomoni ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Erotomani nedir, belirtileri neler?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinin dün akşamki bölümünde Ela karakteri, kendisini darp eden İlker ile mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.

İlker'in avukatı Ela'nın anlattıklarını kafasında kurduğunu söyleyerek Ela'nın bir erotomanik olduğunu belirtti. Bu sahnenin ardından erotomani kavramının ne olduğu merak konusu oldu.

Peki, erotomani nedir, belirtileri neler? Erotomani tedavisi var mı? İşte, erotomani hakkında bilmeniz gerekenler..

EROTOMANİ NEDİR?

Erotomani, halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinmektedir. Genellikle kadınlarda görülen ve karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak tanımlanan erotomani, kişinin birinin kendisine aşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur.

Erotomanide kişinin sanrısı sistemli ve süreklilik göstermektedir. Aşık olarak kabul edilen "mağdur" genellikle ünlü ya da yüksek statü sahibi bir kişi olmakla birlikte diğer insanlar ya da tanıdık kişiler de olabilmektedir.

Erotomani (Clerambault Sendromu), karşılıksız aşkın ortaya çıkardığı bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktaydı ancak 20. yüzyılda 'birinin kendisine aşık olduğunu sanma' olarak değiştirilmiştir.

EROTOMANİ BELİRTİLERİ NELER?

Erotomanik kişi, çok sevildiğini ve sevdiğini ancak çeşitli nedenlerden dolayı aşık olduğu kişinin bunu belli edemeyip uzaklaşmak zorunda kaldığını düşünür. Aşığının kendisini çok sevdiğine inanarak aşığının bu duygularını açıklayamayıp sadece ima ettiğini, açıkça söyleyemediğini ama kendisinin anladığını ve bundan emin olduğuna dair takıntı geliştirir. Aşığının aşkını itiraf etmesini nasıl sağlayacağı konusunda kafa yorar ve aşığının kendisiyle gizlice iletişim kurduğuna dair güçlü bir inanca sahiptir.

Aşkının yalan olduğunu söyleyen herhangi bir açıklamayı kabul etmemekle birlikte aşığının naz yaptığını düşünür ve bu nedenle de çoğu zaman yasak aşkını herkesten saklamaya karar verir.

Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. İkincil erotomani ise erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca semptomlar, alkolizm ve antidepresan kullanımıyla da ortaya çıkabilmektedir.

Acı çeken kişinin, başka bir kişinin gizlice ona aşık olduğuna dair bir inanca sahip olması hastalığın temel semptomudur. Bazı durumlarda, acı çeken kişi aynı anda birkaç kişinin "gizli hayran" olduğuna inanabilir. Genellikle birey, genellikle bir tanıdık olan ulaşılamaz bir kişi veya bu kişinin hiç tanışmadığı biri tarafından sevilmek gibi sanrılara sahiptir. Hasta aynı zamanda erotomani ile eşzamanlı olarak başka türden sanrılar da yaşayabilir.

EROTOMANİ TEDAVİSİ VAR MI?

İlk olarak terapi ile başlamakla birlikte ihtiyaç dahilinde ilaçla da desteklenebilmektedir. Normalde terapi süresine bağlı olarak bireyler bu sanrılardan kurtulabilir ancak erotomaninin altında bipolar bozukluk rahatsızlığı yatıyor ise farklı bir tedavi ya da ilaç kullanılabilir.