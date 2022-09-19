Yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimi yarım kalmasın diye, hasta odalarında oluşturulan sınıflarda ders başı yapıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar unutulmadı.

2020 yılından itibaren 13 ile hizmet vermeye başlayan 1072 yataklı hastanede, Yıldızkent İlkokulu'na bağlı olarak bir sınıf oluşturuldu.

DHA’nın haberine göre; sağlık sorunları nedeniyle eğitim döneminde hastanede yatmak zorunda kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için bir sınıf hazırlandı.

Sınıfın öğretmenliğini yapan Halil Elitok, ilkokul çağında olan ve sınıfa gelemeyen 12 öğrenciye odalara giderek ders veriyor.

“Çok sayıda çocuk buradan okuma ve yazma öğrenerek ayrıldı”

Asıl görev yerinin Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkokulu olduğunu söyleyen Halil Elitok, Şehir Hastanesi’nden önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Erzurum Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için eğitimlerini takip ediyorum. Burada bir sınıfımız var. Ancak sınıfa gelemeyen öğrencilerin odalarına giderek sırayla derslerine çalıştırıyorum. Eğitim-öğretim yılının başlaması ile ben de hastanede okul çağındaki çocukların listesini çıkarıp tek tek görüştüm ve bir program yaparak her gün onlarla ders yapıyoruz. Şu anda 12 öğrencim bulunmakta. Bu eğitimlerle öğrenciler okuldan kopmamış ve hastane kaygılarını gidermiş oluyor. Psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Çok sayıda çocuk buradan okuma ve yazma öğrenerek ayrıldı. Onlara hastanede okulu aratmıyoruz."

Sıcak su ile yüzü yanan ve bu nedenle hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören çocuklardan Miraç Baycan (8), sınıf öğretmeni Halil Elitok'u çok sevdiğini, ders yaparak arkadaşlarından geri kalmadığını söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ders başı yaptı VİDEO

