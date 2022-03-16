Erzurum’da 3 yaşındaki çocuk, uyurken kusmuğuyla boğuldu

3 yaşındaki Bedir Akça, süt içip uyuduktan sonra kusmuğu ile boğuldu. Doç. Dr. Mustafa Kara, çocukların yemekten en az 2 saat sonra uyutulması gerektiğini söyledi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki gün, 3 çocuk annesi Dilek Erdem'in süt içirdiği oğlu Bedir Akça (3), uyurken morarmaya başladı.

Durumu fark eden anne Dilek Erdem, çocuğu kontrol ettiğinde nefes alamadığını fark etti. Dilek Erdem, eşi Ferit ile oğlunu evlerinin yakınındaki Dr. Osman Edip Somunoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Doktorların müdahale ettiği Bedir Akça'nın, kusma sonucu boğularak öldüğü tespit edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

“ÇOCUĞUN TIKA BASA DOYURULMAMASI GEREKİYOR”

Bu tür vakaların sıkça görüldüğünü belirten Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kara, çocukların tıka basa doyurulmaması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların yemekten en az 2 saat sonra uyutulması gerekir. Çocuklara asitli içeceklerin içirilmemesi de gerekir. Bunlar olmadan da çocukta kusmayı tetikleyen bir problem yaşanabilir. Bunda da kusmayı önlemek çok zordur. Çocuk solunum sıkıntısı yaşıyorsa, yüzde morarma varsa, nefes almakta zorluk çekiyorsa; yan yatırıp sırtına vurarak akciğere kaçan materyalin çıkarılması ve bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.”





“EMZİRME TEKNİKLERİNE ANNENİN RİAYET ETMESİ GEREKİR”

Emzirme döneminde de boğulma vakalarının yaşandığını hatırlatan Doç. Dr. Kara, “Bebeğin yutarak midesine göndereceği bir maddenin, yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanan 'aspirasyon' yaşanabilir. Bu aspirasyon konusu daha küçük bebeklerde de yaşanabilir. Süt çocukluğu döneminde olan bebeklerde de yaşanabilir. Emzirme tekniklerine annenin riayet etmesi gerekir. Anne sütü verildikten sonra gazının çıkarılması, yan yatırılması gibi konulara dikkat edilmeli. Bunlar aspirasyon riskini azaltabilir.” diye konuştu.