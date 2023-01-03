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    Erzurum'da ağızdan alınan doku idrar kanalına yama yapıldı

    İdrar kanalı darlığı şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvuran prostat hastası, ağız içi yanak kısmından alınan dokunun idrar kanalına yama yapılmasıyla sağlığına kavuştu.
    • 03.01.2023 - 15:12
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:16
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    Erzurum'da ağızdan alınan doku idrar kanalına yama yapıldı

    Erzurum'da 59 yaşındaki 5 çocuk babası Sedat Erçek, 12 yıldır sağlığını olumsuz etkileyen prostat rahatsızlığı için defalarca çare aradı.

    Tedavi arayan Erçek, muayene olmak için Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'ne geldi.

    Prostat ameliyatı olmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Erçek'in, burada muayene edilmesi üzerine idrar kanalında daralma tespit edildi.

    Yanağından doku alındı

    Erçek ile görüşen Aktaş ve Şam, idrar kanalı daralma ameliyatıyla ilgili bilgi verdi.

    Muayene sırasında kanaldaki daralmanın uzun olduğunu belirleyen Aktaş ve Şam, Erçek'e yanağından doku alarak yama yapacaklarını söyledi.

    Uzman doktorlar Fatih Aktaş ve Emre Şam, yaklaşık 4 saatlik ameliyatla Erçek'in ağız içi yanak kısmından aldıkları dokuyu daralan idrar kanalına yama yaptı.

    Hasta taburcu edildi

    Başarılı geçen ameliyatın ardından bir hafta hastanede takibi yapılan Erçek, bugün taburcu edildi.

    "12 seneden beri sıkıntısını çekiyorum"

    Sağlığına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Sedat Erçek, "12 seneden beri hastalığın sıkıntısını çekiyorum. Büyük şehirlerde bazı hastanelere gittim, ameliyat da oldum ama bir türlü rahatsızlığım bitmedi. 3 hafta önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne geldim. Sağ olsun Emre ve Fatih Hocam beni ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu." dedi.

    "Uzun olan idrar kanalı darlığını ameliyat ettik"

    Uzman Dr. Emre Şam ise "Ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı. Oldukça uzun olan idrar kanalı darlığını ameliyat ettik. Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Kendisini taburcu ettikten sonra takibini yapacağız. İnşallah aynı sorunu bir daha yaşamayacak." diye konuştu.

    Ameliyat alanında ilk

    DHA'nın haberine göre, Uzman Dr. Fatih Aktaş da idrar kanalı darlığına ağızdan alınan doku yamayı ilk defa uyguladıklarını söyledi.

    Erzurum da ağızdan alınan doku idrar kanalına yama yapıldı #1

    Erzurum da ağızdan alınan doku idrar kanalına yama yapıldı #2

    Erzurum da ağızdan alınan doku idrar kanalına yama yapıldı #3

    Erzurum da ağızdan alınan doku idrar kanalına yama yapıldı #4


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