Erzurum'da aşı ekibi engel tanımıyor

Erzurum'da eşiyle birlikte aşılanan 81 yaşındaki Sıddık Çakmak, evine gelen sağlık ekibini görünce sevinç gözyaşları döktü.

Erzurum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden sağlık personeli, köyünden çıkamayan vatandaşlara hizmet vermek için karlı yolları aşıp görevlerini fedakarca yürütüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ücretsiz yapılan aşılama faaliyetini sürdüren sağlık ekipleri, sistemlerinden ön kontrollerini yaptıktan sonra aşıya uygun olan kişinin onayını da alarak aşılama sürecini tamamlıyor.

Merkez Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Muhammed Berat Alkan, hemşireler Şengül Yıldız, Esra Kaplan ve anestezici Muhammet Yılmaz, yaşlıları ev ortamında aşılamak için köylerine geldi.

"BİZİM SAHİBİMİZ VARMIŞ"

Ekibin ilk durağı 81 yaşındaki Şeref Özmen'in yaşadığı Sarıyayla köyü oldu. Özmen'i aşılayan ekip, daha sonra Farize- Sıddık Çakmak çiftinin yaşadığı Başçakmak köyüne ulaştı. Aşılama sırasında 4 çocuk babası Sıddık Çakmak, "Bizim sahibimiz varmış." diyerek ağlamaya başladı.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Sağlık ekibini de duygulandıran Çakmak, "Üç kızım evlenip gitti, köyde bir oğlum kaldı. Eşimle birlikte yaşıyoruz. Aşı için randevu almıştık. Kısa bir süre sonra sağlık ekibi köyümüze geldi ve bize sahipsiz olmadığımızı gösterdi. Çok duygulandım. Allah devletimize zeval vermesin. Devletime canım feda olsun. Bizim için kalkıp burala gelmişler. Devletin yanımızda olmasını görmek güzel bir duygu." diye konuştu.

"KORKMAYA GEREK YOKMUŞ"

Sağlık ekibinin son durağı Gelinkaya köyü oldu. Aşı yapılacak olan 82 yaşındaki Mühüme Yücel'in evine giden ekip, kontrolleri yaptıktan sonra aşıyı yaptı.

20 yıl önce oğlunu ve bir ay sonra da eşini kaybettikten sonra üzüntüden sürekli terlediğini ya da üşüdüğünü ifade eden Mühüme Yücel, "Şu an üzerimde en az 10 tane kıyafet var. Sağlık ekibi biraz zorlandı ama kusura bakmasın. Aşı olmaktan korkuyordum ama hiç sorun olmadı. Korkmaya gerek yokmuş." dedi.

























