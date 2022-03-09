Erzurum’da sobayı tinerle yakmak istedi, vücudu yandı

Sobayı tinerle yakmaya çalışırken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Emirhan Kurt’un, vücudunun farklı bölgelerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Erzurum’da 5 gün önce, akrabasına ait iş yerine giden 21 yaşındaki Emirhan Kurt, odun koyduğu sobayı tinerle yakmaya çalışırken meydana gelen parlamada yaralandı.

Kurt’un vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan Kurt, parlama sırasında ateşin üzerine sıçradığını ve kıyafetlerinin tutuştuğunu söyledi.

“KENDİMİ KARLARA ATARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM”

Kurt, "Elbiseleri üzerimden çıkarırken elim ve yüzüm de yandı. Sonra kendimi dışarıdaki karlara atarak üzerimdeki yangını söndürmeye çalıştım." dedi.

“2 YIL ÖNCE SICAK SUDAN DOLAYI YİNE YANMIŞTIM”

Sobayı tinerle daha rahat şekilde yakabileceğini düşündüğünü belirten Kurt, "Parlama sonucu elim, yüzüm, kollarım, başım ve sırtımda derin yanıklar oluştu. 2 yıl önce sıcak sudan dolayı yine yanmıştım. Hastane imkanları ve doktorları çok iyi. Buradaki hizmetlerden memnunuz. İnsanlar patlayıcı şeylerden uzak dursun ve dikkatli olsun, benim başıma gelen başkasının başına gelmesin." diye konuştu.