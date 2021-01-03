Eşek sütü nedir, içilir mi? Eşek sütü faydaları nelerdir? Eşek sütü sabunu neye iyi gelir?

Anne sütüne en yakın süt olarak bilinen eşek sütü, çeşitli kullanım alanlarının yanı sıra kozmetikte sıklıkla tercih edilmektedir. Peki, eşek sütü nedir? Eşek sütü faydaları nelerdir?

Eşek sütü, son zamanlarda özellikle maceracı yemek meraklılarına hem de sağlık yararları olan doğal yiyecekler yemeyi hedefleyenlere hitap etmektedir. Bu yüzden de oldukça popüler bir süt hâline gelmiştir.

Anne sütüne en yakın besin içeriği ile dikkat çeken eşek sütü antik Mısır döneminden günümüze kadar faydaları nedeniyle ön plana çıkan bir süt çeşididir.

Sabunuyla da cilt sorunlarına oldukça iyi gelen eşek sütü hakkında merak edilen bilgiler araştırılıyor.

Peki eşek sütü nedir, içilir mi, eşek sütü faydaları nelerdir, işte detaylar..

EŞEK SÜTÜ NEDİR?

Eşekler, atları ve zebraları da içeren Equidae ailesine ait bir türdür. Tüm dünyada onlarca çeşit ehlileştirilmiş eşek ırkları yaşar ve diğer birçok memeli gibi jennies olarak bilinen dişi eşekler de binlerce yıldır sütleri için yetiştirilmektedir.

Eşek sütü, anne sütüne benzerliğinden dolayı son yıllarda çok fazla bilimsel çalışmalara konu olmuştur ve de anne sütünün tamamlayıcısı olarak çok büyük bir avantaja sahiptir.

Ayrıca, Eşek sütünün özellikle linoleik asit ve düşük yağ ve kolesterol içeriği olan birçok doymamış yağ asidi vardır, kalsiyum ve selenyum bakımından zengindir.

Eşek sütünün yaşlanma geciktirici süreci de güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir ve insan bağışıklık sistemine bağışıklık arttırıcı madde çeşitleri bakımından zengindir.

EŞEK SÜTÜ İÇİLİR Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı kılavuzlara göre; 1 yaşına kadar bebeklerin beslenmesinde, anne sütü dışında hiçbir süte yer verilmemelidir.

1 yaşından sonra ise, bebeğin sindirim sistemi ve böbrekleri süt için hazırdır. Ancak bebeklerin %2-3’ünde bu dönemde inek sütü alerjisi görülmektedir.

Bu durumda inek sütünün beslenmedeki yeri genellikle hazır mamalar, keçi sütü veya soya sütü ile doldurulmaktadır. Yapılan araştırmalar, eşek sütünün de bu noktada kullanılabilecek bir alternatif olabileceğini işaret etmektedir.

Besinsel olarak eşek sütü insan ve inek sütüne çok benzer. Protein ile birlikte vitamin ve mineral de sağlamaktadır. Yağ oranı düşük olan eşek sütü dolayısıyla kaloride de düşüktür ve diğer sütlerden daha fazla D vitamini oranına sahiptir. Eşek sütündeki kalorilerin çoğu, laktoz formundaki karbonhidratlardan gelir.

EŞEK SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

Astımdan kansere, bronşitten siroza kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan eşek sütü, içeriğinde yer alan esansiyel yağ asitleri sayesinde tedavi edici özelliğe sahiptir.

Başta kolon kanseri olmak üzere, akciğer, mide, karaciğer ve diğer kanser türlerinin tedavisini de destekleyici rol oynar. Cilt hücrelerinin beslenmesini sağlayan besin egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına karşı da vücudu korur.

Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelen eşek sütü, özellikle kabızlık probleminin önlenmesinde önemli rol oynar.

Boğaz ağrılarının ve yaralarının önlenmesine yardımcı olur.

Kas yorgunlukları ve baş ağrısına iyi gelen eşek sütü kronik yorgunluğun tedavisinde oldukça etkilidir. İçeriğindeki E vitamini göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Eşek sütü özellikle yeni doğan bebeklerin kemiklerinin güçlenmesini sağlar ve kemik kırılmalarına karşı bebekleri korur.

Cildin kolojen dokusunun güçlenmesinde önemli rol oynayan eşek sütü cildin pürüzsüz, canlı olmasına yardımcı olur ve kırışıklıkların oluşmasını önler.

İçeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri kalp damar sağlığının korunmasında oldukça etkilidir.

EŞEK SÜTÜ SABUNU HAKKINDA

Kozmetik sektörünün çoğu ürününde bulunan eşek sütü, sağladığı faydalar ile cilde iyi gelmektedir. Eşek sütü sabun olark temizlikte ve kozmetikde kullanılır.

Cilt lekeleri üzerinde de etkili olan eşek sütü sabunu, cilt yüzeyinde oluşan renk kusurlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yaşlılıkta görülen cilt lekelerine karşı hücre yenileyici özelliği ile direnç sağlayan eşek sütü sabunu, sağlıklı bir cilt görünümü sağlar.

Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt yapınıza göre ikinci kez tekrar edin. Islak saçta köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz ile temasından kaçının.



