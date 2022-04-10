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    Eski köye yeni adet! Kahveli portakal suyunun faydasına bakın...

    Son günlerdeki içecek trendlerinin ilk sırasında kahve ve portakal suyu karışımı yer alıyor. Peki kahveli portakal suyunun sağlığa faydası ve etkileri nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 17:00
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    Eski köye yeni adet! Kahveli portakal suyunun faydasına bakın...

    Portakllı kahve fikri kulağa biraz garip gelse de, beslenme trendleri arasında yerini aldı.

    Tereyağlı kahve akımının ardından portakal suyu karışımı da oldukça ilgi görüyor.

    Günlük kahve tüketimi kararında olduğunda sağlığa faydalı, kilo vermeye yardımcı hatta kalp krizi riskini düşürücü bile olabiliyor.

    Siz de her gün 1 fincan kahve olmazsa olmazım diyenlerdenseniz, minik bir değişiklik ile zayıflama sürecinizi kısaltabilirsiniz.

    İster Türk kahvesi, ister filtre kahve olsun; Tabi sütsüz ve şekersiz olmalı...

    Portakal suyunuza kahve eklemenin mucizelerini sıralıyoruz...

    Kahveli portakal suyunun faydası

    Sosyal medya platformu TikTok ile viral haline gelen portakal suyuna kahve eklemek, lezzet açısından deneyenlerden onay alıyor.

    C vitamini içeriği ile zengin meyvelerden olan portakal suyu, kahveye değişik bir aroma katıyor.

    Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı oldukça etkili. Portakalın faydaları ile de birleşince detoks etkili sağlıklı bir içecek oluyor.

    Eski köye yeni adet! Kahveli portakal suyunun faydasına bakın... #1


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