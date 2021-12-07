İki dozunu Sinovac yaptıran 20 yaşındaki genç, üçüncü doz için yerli aşıyı tercih etti.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın, Faz-3 çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 100 gönüllü aşı yaptırdı.

ÜÇÜNCÜ DOZU TURKOVAC YAPTIRDI

Hastaneye gelen 100'üncü gönüllü Y.C.A. (20), yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşısını TURKOVAC olmak istediğini söyledi.

Y.C.A, daha önce iki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak için hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptırmak istediğini belirtti.

Eskişehir’de 100'üncü TURKOVAC gönüllüsü aşı yaptırdı VİDEO



"MİLLİ AŞIMIZ BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZ"

Gönüllü olarak 100’üncü TURKOVAC aşısı olan Y.C.A., tüm gençleri aşı olmaya davet etti.

"Üçüncü doz aşımı gönüllü olarak TURKOVAC olmak istedim. Tüm genç arkadaşlarımın da aşı olmalarını istiyorum. Birinci dozlarını olup ikinci ve üçüncü dozlarını olmuyorlar. O yüzden diğer dozlarını da vurulmalarını istiyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.

Sağlık Bakanlığı'na selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Aşıya güvenip gönüllü olmak istedim. Türkiye’nin geleceği için bu aşıyı olup, katkıda bulunmak istedim. Milli aşımız, bizim gurur kaynağımız.” dedi.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Anıl Uçan ise “5 Kasım 2020’de başlayan TURKOVAC’ın Faz-1 çalışmaları günümüze kadar geldi. Türkiye’nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi TUKOVAC aşısı için gönüllü alımlarımız devam ediyor.

Vatandaşların yoğun ilgilisiyle 100’üncü gönüllümüze ulaştık. 18 ve 59 yaş arasında Sinovac aşısını olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızı aşı çalışmasına katılmaya davet ediyorum.” diye belirtti.