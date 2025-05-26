Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından dev saç yumağı çıkarıldı

AA

Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuğun mide ve bağırsaklarını tıkayan dev saç yumağı çıkartılarak, hayati tehlike engellendi.

Eskişehir'de mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinden saç yumağı çıkarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran çocuğun mide ve bağırsak sisteminde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemelerde büyük kitle tespit edildiği belirtildi.

SAÇ YEME ALIŞKANLIĞI NEDEN OLDU

Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından gerçekleştirilen operasyonla, mideyi tamamen dolduran saç yumağının çıkarıldığı ve tıp literatüründe "bezoar" olarak bilinen kitlenin, genellikle uzun süreli saç veya yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekkanat, hastanın uzun süredir saç yutma alışkanlığı olduğunu belirlediklerini ve bu nedenle midede büyük bir kitle oluştuğunu bildirdi.

KİTLE BAĞIRSAKLARDAN ÇIKARTILDI

Tekkanat, bu tür durumların bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini belirterek, başarılı bir operasyonla bu kitleyi çıkardıklarını aktardı.

"SON YILLARDA SAÇ YEME ALIŞKANLIĞI ARTTI"

Yıldırım da özellikle çocuklarda bezoar oluşumunun nadir görüldüğünü ancak son yıllarda saç yeme alışkanlığının arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

"MİDEYİ TAMAMEN DOLDURDUĞUNU GÖRDÜK"

Ameliyatı gerçekleştiren Tekkanat, küçük kızın midesindeki saç yumağının uzun süreli saç yutma alışkanlığından oluştuğunu söyledi.

Tekkanat, "Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık." dedi.

"AİLELER DİKKATLİ OLMALI"

Son yıllarda, çeşitli faktörlere bağlı olarak saç yeme alışkanlığının (trikofaji) daha sık karşılaştıklarını ifade eden Yıldırım, "Ailelerin bu tür davranışları fark etmesi ve zamanında bir uzmana başvurması hayati önem taşıyor. Bu vaka, bize hem tıbbi hem de psikolojik açıdan bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.