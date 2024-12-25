Eskişehir'de kış aylarında vitamin deposu kelle paçaya talep artıyor

İHA

Kış aylarının gelmesiyle beraber, sıcak çorbalar yine sofralardaki yerini almaya başladı.

Vatandaşlar, hem sıcak bir içecek olarak tüketilen hem de hastalıklara karşı bağışıklığı koruyan çorbalara büyük ilgi gösteriyor.

Her çeşidi ayrı ayrı sevilen çorbaların uygun fiyatlı olması da vatandaşın yüzünü güldürüyor.

"ÇORBALAR VİTAMİN DEPOSU"

Eskişehirli lokanta sahibi İbrahim Kula, ilk olarak çorba çeşitlerinden bahsederek en çok tercih edilenlerin kelle paça, ayak paça ve işkembe olduğunu dile getirdi.

Kula, bu çorbaların içinde bulunan yüksek orandaki kemik suyu sebebiyle hem besleyici hem de büyük bir vitamin deposu olduğunu; vatandaşların da bu yüzden sıklıkla bunları tercih ettiğini söyledi. Ayrıca Kula, ezogelin ve tavuk suyu çorbalarının da aynı şekilde çok sevildiğini ve bolca tercih edildiğini belirtti.

"HASTA OLUNCA ÇORBA İÇİN"

Kula, en çok tercih edilen çorba çeşitlerinden bahsederek "Bütün çorbalarımız güzeldir, tavsiye ederiz. En önce hastalığa şifadır, hele kelle paça ve ayak paça on numaradır. Özellikle kolajen ve vitamin bakımından kemik suyu bir numaralı şifa kaynağı. Hasta olunca çorba için, ilaca gerek yok.

O yüzden bizde en çok kelle paça ve ayak paçayı tercih ediliyor. Fiyatlarımız diğer lokantalara göre de gayet uygun, 60 lira. Biz istiyoruz ki herkes içsin, herkes memnun kalsın, herkes şifa bulsun." ifadelerini kullandı.