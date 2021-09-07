Birçok insan, özellikle protein almak için sadece et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünleri tüketmek gerektiğini düşünse de proteinler, bitkisel gıdalarda da iyi miktarlarda bulunabiliyor.

Vejetaryen veya vegan insanlar gibi hayvansal kaynaklı gıdaların varlığını kısıtlayan diyetler hakkında çokça konuşuluyor, ancak bazı insanlar et yemeyen kişilerin protein alamadığını düşünebiliyor.

Ancak et dışında birçok bitki bazlı protein kaynağı bulunuyor. Özellikle kilo vermek isteyenler için bitkisel protein kaynakları oldukça sağlıklı bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Bunun nedeni, hayvansal proteinlerin sağlığa zararlı yüksek seviyelerde doymuş yağ ve kolesterol içermesidir.

BESLENME YOLUYLA ALMAK ŞART

En iyi bitkisel protein kaynakları listemize başlamadan önce, proteinlerin ne olduğuna bakalım. Bazı biyoloji derslerinde, proteinlerin amino asitlerin birleşimi olduğunu ve her birinin metabolizmaya yardımcı olmaktan kas inşa etmeye kadar vücudunuzda belirli bir rolü olduğunu duymuş olabilirsiniz. Vücudumuzun kendi kendine üretemediği dokuz çeşit amino asit vardır ve bu yüzden onları beslenme yoluyla tüketmemiz gerekir.

Et gibi hayvansal protein kaynakları, vücudumuzun büyük miktarlarda üretmediği bu amino asitlerin tümüne sahiptir. Bu nedenle birçok insan et yemeyi bıraktığında sağlıklı olmak için ihtiyaç duyduğu proteini alamayacağını düşünür.

Ancak, hiç et tüketmeyen bir kişi bile dokuz amino asidin tamamını birkaç farklı bitki proteinini birleştirerek alabilir.

İşte et kadar protein içeren 10 bitkisel gıda:

MERCİMEK

Mercimekler protein ve temel besinler açısından çok zengindir. Ayrıca lif açısından da zengindirler. 100 gram mercimek 8 gram lif içerir, bu nedenle daha uzun süre tok tutar ve zayıflamaya yardımcı olabilir. Mercimek ayrıca bitki bazlı demir içerir, bu nedenle demir eksikliği olan kişiler için önemlidir.

100 gram mercimek (süzülmüş) 27 gram bitkisel protein içerir.





KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği en iyi bitkisel protein kaynaklarından biridir, ancak dikkat edin, yağ açısından da çok yüksektir. 100 gram kabak çekirdeği neredeyse 500 kaloridir. Düşük kalorili bir atıştırmalık değildir.

100 gram kabak çekirdeği 37 gram bitkisel protein içerir.





FASULYE

Fasulyenin pek çok farklı türü vardır ve hepsi iyi bir protein kaynağıdır. Onları etsiz yemeklerde, salatalarda ve hatta çikolatalı keklerde deneyebilirsiniz, fasulye asla kötü tat vermez. Mutfağınızda her zaman bir çeşit fasulye bulundurduğunuzdan emin olun.

100 gram barbunya (süzülmüş) 22 gram bitkisel protein içerir.





BADEM

Bir avuç badem ve bir elma, açlığı bastırmak için ideal bir atıştırmalıktır. Tam buğday ekmeğinin üzerine badem kreması sürmeyi denediniz mi? Bu kuru meyve, E vitamini ve magnezyum gibi doymamış yağlar ve vitaminler açısından zengindir ve kalp sağlığına faydaları kanıtlanmıştır.

100 gram badem 29 gram bitkisel protein içerir.





NOHUT

Özellikle vegan bir diyet uyguluyorsanız, kesinlikle nohutsuz bir hayat hayal edemezsiniz. Bu baklagil, yüksek protein ve lif içeriği ile bilinir. Nohutları sayısız tarifte kullanabilirsiniz.

100 gram nohut 19 gram bitkisel protein içerir.





YULAF

Yulaf ezmesi kahvaltıda çok popülerdir. Yulaf yüksek lif içeriği sayesinde sizi daha uzun süre tok tutar. Ayrıca B vitamini açısından da zengindir.

100 gram yulaf 14 gram bitkisel protein içerir.





KİNOA

Kinoa, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu amino asitleri içeren tam bir bitki proteinidir. Teknik olarak, kinoa bir tahıl değil, yalancı tahıldır ve vegan diyetinde temel bir besindir. Sadece bir su bardağı kadar pişmiş kinoa tüm temel amino asitlerin yanı sıra lif, demir, magnezyum ve manganez açısından yüksek değerler sağlayacaktır. Salatalara, pilavlara, makarnalara, çorbalara, keklere birkaç yemek kaşığı pişmiş kinoa ekleyerek iyi miktarda protein alabilirsiniz. Tadı çok hafif ve hemen hemen her tarifte kullanılabilir.

100 gram kinoa 14 gram bitkisel protein içerir.





TOFU

Tofu, fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılır ve vegan mutfağında çok çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Bu bitki bazlı protein kaynağı buharda pişirilebilir, ızgarada pişirilebilir, tavada pişirilebilir veya fırınlanabilir. Krema, smoothie ve sos için temel olarak doğranmış, çırpılmış veya püre haline getirilmiş tofu yiyebilirsiniz.

100 gram tofu 15 gram bitkisel protein içerir.





SEİTAN

Seitan buğday glüteninden yapılır ve çok iyi bir bitki proteini kaynağıdır. Kıvamı ete çok benzer, bu da onu birçok et yemeğinin yerine iyi bir alternatif haline getirir. Dikkat: Gluten yemiyorsanız, bu bitkisel gıdadan kaçının.

100 gram seitan 28 gram bitkisel protein içerir.





CHİA

Bir diğer güçlü besin ise chiadır. Bu tohumun sadece iki çay kaşığında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitler bulunur. Ayrıca chia, omega 3, demir, kalsiyum, çinko ve antioksidanların mükemmel bir bitki kaynağıdır. Chia tohumlarına su ekleyerek jöle benzeri bir kıvam elde edebilir, meyvelerle karıştırarak sağlıklı pudinginler yapabilir, smoothielere ekleyebilir ve hatta kek tariflerinde yumurta yerine kullanabilirsiniz. Salatalara, yoğurtlara ve meyve sularına katılarak çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

100 gram chia 16,5 gram bitkisel protein içerir.