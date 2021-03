Et yemeyenler için alternatif besin: Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Baklagiller arasında yer alan termiye, genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişen bir bakla çeşididir. Halk arasında tirmis olarak da bilinmektedir. Peki, termiyenin faydaları nelerdir?

Eski çağlarda acı bakla olarak tüketilen termiye, Kuzey Amerika ve Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede yetiştirilmektedir.

Akdeniz ve çevrelerinde kolayca yetiştirilebilen termiye, Türkiye'de özellikle Konya ve Antalya şehirlerinde çok yaygın bir şekilde üretilmektedir.

Kış aylarında çok ilgi gören ve görüntüsüyle mısırı andıran bu besin, genellikle semt pazarlarında satılmaktadır.

Peki, termiyenin faydaları nelerdir? Termiye nasıl tüketilir? İşte detaylar..

TERMİYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Termiye, yüksek proteine sahip olan bir ürün olması nedeniyle vücudun ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilmektedir. İçerisinde çinko, kalsiyum, demir, potasyum ve manganez mineralleri vardır.

Vitamin A, B ve C, omega 3 ve omega 6 açısından zengin olan bu besin, yüksek protein sayesinde özellikle et yemeyenler için benzersiz bir gıdadır. Yumurta ve et yerine alternatif oluşturarak vücudun pek çok açıdan fonksiyonlarını desteklemektedir.

Termiye besin değerleri açısından oldukça zengindir ve pişmiş termiyenin 100 gramında yaklaşık olarak 36,9 g besin değeri bulunmaktadır.

Termiyenin bilinen başlıca faydaları şu şekildedir: