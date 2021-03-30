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- Et yemeyenler için alternatif besin: Termiye nedir, faydaları nelerdir?
Et yemeyenler için alternatif besin: Termiye nedir, faydaları nelerdir?
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 15:34
Eski çağlarda acı bakla olarak tüketilen termiye, Kuzey Amerika ve Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede yetiştirilmektedir.
Akdeniz ve çevrelerinde kolayca yetiştirilebilen termiye, Türkiye'de özellikle Konya ve Antalya şehirlerinde çok yaygın bir şekilde üretilmektedir.
Kış aylarında çok ilgi gören ve görüntüsüyle mısırı andıran bu besin, genellikle semt pazarlarında satılmaktadır.
Peki, termiyenin faydaları nelerdir? Termiye nasıl tüketilir? İşte detaylar..
TERMİYENİN FAYDALARI NELERDİR?
Termiye, yüksek proteine sahip olan bir ürün olması nedeniyle vücudun ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilmektedir. İçerisinde çinko, kalsiyum, demir, potasyum ve manganez mineralleri vardır.
Vitamin A, B ve C, omega 3 ve omega 6 açısından zengin olan bu besin, yüksek protein sayesinde özellikle et yemeyenler için benzersiz bir gıdadır. Yumurta ve et yerine alternatif oluşturarak vücudun pek çok açıdan fonksiyonlarını desteklemektedir.
Termiye besin değerleri açısından oldukça zengindir ve pişmiş termiyenin 100 gramında yaklaşık olarak 36,9 g besin değeri bulunmaktadır.
Termiyenin bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:
- Şeker hastalığına karşı çok faydalıdır.
- Uzun süre tok kalmaya yardımcı olur.
- En çok bilinen faydası sindirim sistemine olan desteğidir.
- Vücuda yüksek enerji verir.
- Hipertansiyonu, tip 2 diyabeti, kolon kanseri ve kalp-damar hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıkların oluşma riskini azaltmaya yardımcıdır.
- Dokuların iyileşmesi için önemlidir.
- Vücuttan atıkların atılması için çalışır.
- Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için etkilidir.
- Kan damarlarını kan akışı için genişletir.
- Kalp atışını kontrol altında tutar.
- Kandaki kötü kolesterol yağlarının oluşumunu engeller.
- İrritabl bağırsak sendromu ve kabızlık gibi bağırsak komplikasyonlarına yardımcı olur.
- Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
- Kemik sağlığının iyileştirilmesi için faydalıdır.
- Kemik yoğunluğunu sağlıklı bir seviyede tutar.
- Serbest radikallerin sağlıklı hücrelere verebileceği hasarın oluşma riskini önler.