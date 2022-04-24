Etkili bahar detoksu için toksinleri temizleyen 5 besin

Kışın sonunda alınan kiloları vermek ve vücuttan toksinleri temizlemek için yapılan bahar detoksları sağlığı oldukça iyi bir şekilde artırabiliyor. İşte etkili bir bahar detoksu için 5 besin.

Kışın sonunda, herkes aşırı yağları ve toksinleri vücuttan uzaklaştırmak için detoks yapmalıdır. Bu harika bahar temizliğine vücut tarafından da ihtiyaç duyulur.

Toksinler tarafından tıkanma ile karşı karşıya kalan vücut tepki verir. Atıkları yakar veya karaciğer, böbrekler, bağırsaklar vb. yoluyla ortadan kaldırmaya çalışır. Atıkların atılımı ayrıca cilt yoluyla akne ve kırmızı lekeler şeklinde, solunum yolu yoluyla, idrar yolu yoluyla, sindirim sistemi yoluyla, ve gaz üretimiyle gerçekleşir. Bu doğal çıkış kapıları yeterli olmadığında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar.

Vücut, toksinlerin artmasıyla başa çıkmak için beş organla donatılmıştır: Karaciğer, bağırsaklar, böbrekler, deri ve akciğerler. Bu boşaltım organları kan ve lenfteki atıkları filtreler ve vücudun dışına atar.

Toksinlerin atılımını destekleyebilecek şifalı bitkiler, meyve suları ve detoks edici özelliklere sahip gıdalar bu süreçte en büyük destekçilerdir. Su alımı da çok önemlidir. İdeal olarak su ve limon dilimleri, çeşitli otlar, taze organik meyveler ile çaylarla sabah 1 litre, öğleden sonra 1 litre ve akşam 1 litre sıvı alımı önerilir.

Detoks sürecinde kahveye ara verilmesi önerilir. Kahve vücudu uyandırmaz, bu bir efsane. Kafein tüketildikten 5 saat sonra etkisini gösterirken, örneğin yeşil çay doğrudan etkisini gösterir. Su tüm organları ve hücreleri nemlendirir ve vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

İşet bu süreçte tüketebileceğiniz 5 harika besin.

Basit ve verimli: Limon

Karaciğer, detoks sürecinde öncelikli bir organdır. Çünkü esas olarak vücutta dolaşan atıkların atılmasından ve toksinlerin yok edilmesinden sorumludur.

Karaciğeri canlandırmak için taze limon suyunu sıcak su ile karıştırıp içerek güne başlayabilirsiniz. Limonun uyarıcı ve antiseptik özellikleri, tıkanmış karaciğere enerji vermede oldukça etkilidir.

Tüketmekten çekinmeyin: Yeşillikler

Detoks denilince akla otomatik olarak yeşil gıda alımı gelir. Detoks sürecinde sebzeler filizler çok önemlidir. Başlangıçta yemeklerinizin yarısı salata, sebze ve yeşilliklerden oluşurken ilerleyen günlerde tabağınızın yüzde 80'i bunlardan oluşur.

Yeşil sebzeler ve filizler her türden mineral ve besin açısından zengindir. Bunlar bol miktarda karotenoid, flavonoid ve C vitamini içerirler. Bu besinlerde bulunan lifler bağırsakları ve kolonu temizler. Sebzeleri yemenin haricinde onları meyve suları ve yeşil smoothie'ler halinde de içebilirsiniz.

Böbrekler için: Karahindiba

Karahindibanın böbrekleri ve karaciğeri temizlediği bilinmektedir. Büyük temizleyici olarak adlandırılır. Salatalarda yiyebilir veya çay yapabilirsiniz. Karahindiba köklerinden çay yaparken biberiye ve ısırgan otu (yarım litre suya her biri dört tutam) da kullanabilirsiniz.

Akciğerler için: Muz

Akciğerler her şeyden önce gazlı atıkları ortadan kaldırmanın bir yoludur, ancak aşırı yeme ve kirlilik nedeniyle katı atıkları da (balgam) atarlar. Muzlar akciğerlerin yardımcısıdır. Yapraklar çay olarak kullanılabilir (bir litre kaynar suda 100 gr yaprak). Yüksek potasyum içeriğiyle muzlar akciğeri temizlemek için mükemmeldir.

Cildi arındırmak için: Hodan otu

Cilt karaciğer, bağırsaklar veya böbreklerdeki tıkanıklığı yansıtır. Terde çözünen maddelerin çıkış yolu cilttir. Ayrıca yağ bezleri yoluyla da atıklar ciltten atılır. Cildin tabaksı olan epidermisin dalgalı bazal tabakası, atıkları faydalı maddelere yeniden dönüştürebilir.

Cilt detoksuna yardımcı olmak için terletici ve idrar söktürücü hodan otunu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hodan çiçeğini yarım litre suda 15 dakika demleyin ve günde dört bardağa kadar tüketin. Ayrıca hodan yağı kapsülleri de alabilirsiniz.