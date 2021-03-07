Etkili ve Kalıcı Lazer Epilasyon Buz Lazer

İstenmeyen tüyler hem kadınlar hem de erkekler için can sıkıcı bir durumdur. Bu tüylerden kurtulmak için en etkili yöntemin lazer epilasyon olduğu bilinmektedir.

Yaptığımız araştırmalar, lazer epilasyon için Buz Lazer tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığını ortaya koydu.

Buz Lazer Neden Tercih Ediliyor?

Buz Lazer, Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarını kapsayan patentli bir marka, seksenin üzerinde ülkede uygulanıyor. Etkili ve kalıcı sonuçlara sahip olması tercih edilme nedenlerinin başında geliyor. Ağrısız ve acısız bir uygulama olması yüksek hasta konforu sağlıyor. Ağrısız lazer epilasyon sunmasının tercih edilmesindeki payı da kuşkusuz oldukça fazla. Gelişmiş bir soğutma sistemine sahip Buz Lazer, uygulama sırasında cildi sürekli serinletiyor. -3 dereceye kadar soğutulan cilt ferahlıyor ve lazer ısısı yerine buz gibi soğukluk hissediliyor. Kılların kademeli olarak ısıtıldığı hareketli uygulama metodu da ağrıyı azaltan konforu arttıran bir diğer patentli teknoloji.

Buz Lazer, üç dalga boyuna sahip dünyanın ilk lazer epilasyon cihazı. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG olmak üzere üç güçlü dalga boyu, tüm kıl tiplerinde etkili ve tüm cilt tiplerinde güvenli lazer epilasyon sağlıyor. Buz Lazer serisinin son modeli Soprano Titanium cihazı ise daha da genişletilmiş tedavi başlığı ile seans süresini kısaltıyor.

Öncü ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış Buz Lazer günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi olarak öne çıkıyor. Bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde güvenle uygulanabilmesi de bir diğer önemli özelliği. Bu sayede yaz aylarında güvenli lazer epilasyon mümkün oluyor. Cilt renginin açılmasını beklemek gerekmiyor ve sonrasında da uzun süre güneşe çıkmamak diye bir kısıtlama olmuyor. Buz Lazer epilasyondan bir hafta sonra güneşe çıkılabiliyor, elbette mutlaka SPF 30 veya üzeri bir güneş koruyucu krem kullanmak gerekiyor.

Buz Lazer ile Güvenli Lazer Epilasyon

Konuştuğumuz uzman hekimler, lazer epilasyonun mutlaka FDA onaylı cihazlarla yaptırılması gerektiğini belirtiyorlar ve özelikle merdiven altı tabir edilen yerlerde sahte cihazlarla yapılan uygulamalardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyorlar. Buz Lazer, bronz tenler dahil tüm cilt tiplerinde lazer epilasyon yaptığına dair FDA onayı almış bir sistem. FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayı cihazın etkili ve güvenli olduğunun kanıtıdır. Hakkında birçok klinik çalışma bulunan Buz Lazer, bu çalışmalarla da etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Lazer epilasyon seans sayısını kılın rengi, kalınlığı, yoğunluğu, bulunduğu bölge ve cildin rengi gibi faktörler belirler. Seans sayısı bu faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilse de Buz Lazer ortalama 8 seans öneriliyor. Seans aralığı vücut için 6 hafta, yüz için ise 4 hafta olarak belirleniyor.

Sakal şekillendirme, kaş şekillendirme, kaş ortası gibi hassasiyet gerektiren alanlar için Buz Lazer cihazının özel yüz ucundan yararlanılıyor. Burun ve kulak içi gibi erişilmesi güç alanlarda da bu yüz ucu kullanılıyor. Özetle, Buz Lazer eksiksiz bir lazer epilasyon için her türlü detayın düşünüldüğü bir sistem. Erkeklerde sırt, omuz, ense gibi derin yerleşimli kılların giderilmesinde Buz Lazer ideal bir çözüm sunuyor. Derin yerleşimli kıllar Buz Lazer ile neredeyse tamamen ağrısız bir şekilde kalıcı olarak gideriliyor. Bu nedenle erkek lazer epilasyonunda da Buz Lazer öne çıkıyor.

Bir dünya markası olan Buz Lazer ülkemizde de en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olarak, seçkin kliniklerde yerini almış durumda. Buz Lazer yaptırmadan önce gittiğiniz merkezin orijinal cihaz kullanıp kullanmadığını iyice araştırmanızı öneririz.

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