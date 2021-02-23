Etkili ve Kalıcı Lazer Epilasyonun Sırrı Buz Lazer

Aşırı kıllanmadan şikayetçi olanlar ve tüylerden arınmış pürüzsüz bir görünüm isteyenler için lazer epilasyon ideal bir çözümdür.

Lazer epilasyon, son yirmi yılda dünya çapında uygulanan önde gelen estetik işlemlerden biridir. Aşırı kıllanmadan şikayetçi olanlar ve tüylerden arınmış pürüzsüz bir görünüm isteyenler için lazer epilasyon ideal bir çözümdür. Etkili ve kalıcı bir lazer epilasyonun arakasında teknolojinin gücü yer alır. Buz Lazer sahip olduğu patentli teknolojilerle lazer epilasyonu adeta yeniden tanımlamıştır.

Yenilikçi Buz Lazer Teknolojisi

Seksenin üzerinde ülkede kullanılan Buz Lazer, patentli teknolojilere sahip yenilikçi bir sistem. Buz Lazer ailesi Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarından oluşuyor ve üç dalga boyunu bir arada sunuyor. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boylarının gücü ile cilt tipiniz ne olursa olsun güvenli ve kanıtlanmış bir tedavinin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Üç güçlü dalga boyunun avantajı ile esmer ve bronz tenlerde de ciltte yanık, renk değişimi riski olmadan lazer epilasyon yaptırmak mümkün oluyor. Buz Lazer, bronz tenler dahil tüm cilt tiplerinin lazer epilasyonunda FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayına sahip. Yaz aylarında da Buz Lazer güvenli bir biçimde uygulanabiliyor, güneşe çıktıktan sadece bir hafta sonra Buz Lazer yaptırılabiliyor.

Ağrısız Buz Lazer Konforu

Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinin acılı olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Konforlu bir lazer epilasyon düşüncesi ile geliştirilen Buz Lazer, günümüzün en etkili ve en konforlu lazer epilasyon yöntemi kabul ediliyor. Lazer epilasyon esnasındaki ağrıyı neredeyse tamamen ortadan kaldıran SHR Teknolojisi, tüm Buz Lazer cihazlarının kullandığı patentli bir teknoloji. Buz Lazer cihazlarını geliştiren firmanın mucidi olduğu SHR Teknolojisi, klinik olarak kanıtlanmış ağrısız lazer epilasyon metodudur. Koyu ve bronz ten dahil tüm cilt tipleri için en güvenli lazer epilasyon yöntemidir. Bu uygulama tekniğinde tek tek lazer atışları yerine, tedavi başlığı cilt yüzeyinde masaj yapar gibi hareket ettiriliyor. Kıl kökleri kademeli olarak ısıtılıyor ve biriken total enerji ile kıl kökleri etkili biçimde tahrip ediliyor. SHR Teknolojisi yıllar içerisinde başka firmalar tarafından da benimsendi ve bugün birçok marka bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Ancak bu teknolojinin, orijinal Buz Lazer cihazlarının patentli teknolojisi olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz. Orijinal Buz Lazer diye belirttik, çünkü Buz Lazer cihazın taklitlerini olduğunu duyuyoruz. Bu cihazlar FDA onayına sahip değiller ve dolayısıyla etkinlikleri ve güvenlikleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkün değil. Bu cihazlara karşı dikkatli olmanızı ve gerçek Buz Lazer cihazlarını iyice araştırmanızı öneriyoruz.

Buz Lazer epilasyonun ağrısız ve konforlu olmasını sağlayan bir diğer teknoloji ise patentli ICE Teknolojisi. Bu etkili soğutma sistemi cildi tüm uygulama boyunca etkili bir şekilde soğutuyor. Soğutma, tedavi başlığının safir ucundan yapılıyor ve cilt -3 dereceye kadar soğutuluyor. Tüm seans boyunca buz serinliğinde lazer epilasyon yaptırmak, yüksek hasta konforu sunuyor.

Normal vücut kıl büyüme döngüsü yaklaşık 6 haftadır. Bu süre yüz kılları için biraz daha kısadır. Bu nedenle etkili bir lazer epilasyon için seans aralığı vücutta 6 hafta, yüzde 4 hafta olmalıdır. Buz Lazer de bu seans aralıklarında uygulanıyor; vücut seansları 6 hafta ara ile yüz ise 4 hafta ara ile öneriliyor. İlerleyen seanslarla birlikte vücut seans aralığı 8 haftaya kadar çıkabiliyor. Kılın yoğunluğu, kıl rengi, kılın bulunduğu bölge, cilt rengi gibi faktörlere bağlı olarak seans sayısı değişse de Buz Lazer ortalama 8 seans öneriliyor. Önerilen seans sayısından daha az uygulama yaptırmak, tedavi sonucunu olumsuz etkiler. Bu nedenle etkili ve kalıcı sonuçlar için önerilen seans sayısını önerilen aralıkta tamamlamak çok önemli.

Erkek lazer epilasyonunda da Buz Lazer ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok sırt, göğüs, omuz, ense ve sakal üzeri için lazer epilasyon yaptıran erkeler ağrısız ve güvenli Buz Lazer’i tercih ediyorlar.

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