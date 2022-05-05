Etten daha fazla protein içeren 10 gıda

Genel sağlık için her gün belirli bir oranda tüketilmesi gereken proteinlerin mutlaka hayvansal kaynaklı olması gerekmez. İşte hayvansal kaynaklı proteine alternatif 10 gıda.

Dengeli bir diyetin parçası olarak proteinler, günlük besin alımının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturmalıdır ve mutlaka hayvansal kaynaklı gıda olması gerekmez.

Hayvansal proteinler bitkisel proteinlerden bir miktar daha kalitelidir. Bunun nedeni, bitkisel ve hayvansal proteinlerde aynı oranlarda bulunmayan bazı esansiyel amino asitlerdir.

Bazı proteinler belirli esansiyel amino asitleri içermezl veya az içerirler. Baklagiller ve tahılların tüketildiği gün, ete eş değer oranlarda amino asit karışımına ulaşılabilir.

Et 100 gr'da yaklaşık 12-15 gr protein içerir ve bazı bitkisel gıdalar bu miktarın çok daha fazlasına sahiptir. Ayrıca hayvansal protein tüketerek bitkisel proteinlerden çok daha fazla doymuş yağ tüketildiği de unutulmamalıdır.

İşte ete alternatif 10 protein kaynağı.

Tofu

Soyadan yapılan tofu, vejetaryen menülerin temelini oluşturur. Farklı sert veya yumuşak dokularda bulunur ve tüm yemeklere uyum sağlar. Tofu, etin gerçek bir eş değeridir.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 125 kcal

Protein: 11,5 gr

Demir: 2,9 mg

Bezelye

Baklagil ailesinin bir parçası olan bezelyelerin kullanımı çok kolaydır. Tahıllarla birlikte etin yerini alabilirler. Proteinleri hayvansal proteinlere oldukça benzer.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 341 kcal

Protein: 24,55 gr

Demir: 4,43 mg

Siyah fasulye

Siyah fasulye çok yaygın olarak kullanılmaz, ancak besin değeri harikadır ve tokluk hissine katkıda bulunur. Bazı vejetaryen markalar siyah fasulyeden makarna üretmektedir. Ayrıca vejetaryen biftek yapmak için mükemmeldirler.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 341 kcal

Protein: 21,60 gr

Demir: 5,02 mg

Nohut

Nohut, kuskus veya humus gibi yemeklerde kullanımlarıyla iyi bilinmektedir. Bu baklagiller lif ve protein açısından zengindir. Ancak nohutun bazı bağırsak rahatsızlıklarına neden olabileceğini unutmayın. Hassas bağırsağı olan kişiler nohutları püre şeklinde yiyebilir.

Besin değeri (100 gr):



Kalori: 365 kcal

Protein: 19.30 gr

Demir: 6.24 mg

Mercimek

Mercimekler vejetaryenler tarafından iyi bilinir çünkü protein, demir ve A ve B vitaminleri açısından çok zengindir.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 383 kcal

Protein: 25,8 gr

Yumurta

Ekonomik ve pişirmesi kolay olan yumurtalar mükemmel bir protein kaynağıdır. İki yumurta yaklaşık 100 gr biftekteki proteine eş değerdir. Bu nedenle vejetaryen diyetlerde temellerden biridir.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 145 kcal

Protein: 12,3 gr

Demir: 1,75 mg

Kinoa

Görünüşünün aksine kinoa, pancar ve ıspanak ailesinin bir parçasıdır. Lif oranı çok yüksektir ve yüksek kaliteli protein içerir. Giderek daha popüler hale gelen bir süper besindir. Ne tahıl ne de bakliyat olan kinoa ete çok ilginç bir alternatiftir. Proteinleri ete çok benzer.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 368 kcal

Protein: 14,12 gr

Demir: 4,57 mg

Badem

Badem ceviz, fındık, antep fıstığı gibi yağlı tohumlar ailesinin bir parçasıdır. İyi yağlar içerirler, lif, magnezyum ve kalsiyum bakımından zengindirler. Atıştırmalık olarak yenebilir, kahvaltılık gevreklere serpilebilir ve salatalara kolaylıkla eklenebilirler. Yağlı tohumların kalorisi yüksek olduğu için aşırı tüketilmemesine özen gösterilmelidir. İyi bir porsiyon günde yaklaşık 20 bademdir.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 634 kcal

Protein: 25,4 gr

Demir: 3 mg

Spirulina

Spirulina, hem tatlı hem de tuzlu suda yetişebilen ve bilinmeyi kesinlikle hak eden bir deniz yosunudur. Mineraller, vitaminler ve proteinler açısından zenginliği nedeniyle genellikle bir gıda takviyesi olarak satılmaktadır. Çok yüksek düeyde protein içerirler. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için bir yemek kaşığı yeterlidir.

Besin değeri (100 gr, kurutulmuş):

Kalori: 290 kcal

Protein: 57,47 gr

Demir: 28,5 mg

Seitan

Seitan, vejetaryenler arasında ete alternatif olarak iyi bilinir. Seitan ete benzer, protein açısından zengindir. Seitan, glüten bazlı doğası nedeniyle glütene karşı toleransı olmayan kişiler için önerilmez.

Besin değeri (100 gr):

Kalori: 110 kcal

Protein: Yaklaşık 30 gr