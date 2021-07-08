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Euro 2020'de koronavirüs vakaları arttı

Euro 2020'de koronavirüs vakaları arttı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, EURO 2020 kaynaklı 2 bin 500'den fazla yeni koronavirüs vakası olduğunu tespit etti.