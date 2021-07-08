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    Euro 2020'de koronavirüs vakaları arttı

    Euro 2020'de koronavirüs vakaları arttı

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, EURO 2020 kaynaklı 2 bin 500'den fazla yeni koronavirüs vakası olduğunu tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 05:05
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 05:41
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    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 turnuva maçlarının oynandığı 11 kentte vaka sayısında artış olduğunu bildirdi.

    Kurum, 7 farklı ülkede turnuva kaynaklı toplam vaka sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu.

    İSKOÇYA EURO 2020 KAYNAKLI VAKA SAYISINDA ÖNDE

    Euro 2020 kaynaklı bin 991 vaka ile İskoçya ön sırada.

    Gelişmenin beklenmedik olmadığını söyleyen Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Vicky Lefevre, insan kitlelerinin bir araya geldiği dev etkinliklerin halen risklerle dolu olduğunu belirtti.

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