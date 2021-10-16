Ev işleri Alzheimer riskini azaltmanıza yardımcı olabilir

Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, Alzheimer riskini azaltmak için hareket etmenin önemine dikkat çekerek günlük işlerin olumlu etkilerine değindi.

Alzheimer hastalığının genetik faktörlerin dışında yaşam şekline bağlı olarak da gelişebildiğini biliyoruz. Özellikle hareketsizlik beyin aktivitelerini de olumsuz etkilerken, Alzheimer riskini iki katın kadar çıkarabiliyor. Yapılan araştırmalar da, beyin dostu bir diyetin ve düzenli aktivitenin Alzheimer hastalığını önleyici tedavisi olarak göstermektedir.

Hareketsiz yaşamın Alzheimer’a etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, son yapılan araştırmalardan örnekler de verdi. Onultan ayrıca, ev işlerinin beyin sağlığına olan etkilerinden bahsetti.

EV İŞLERİ DE HAREKET KAPSAMINA GİRİYOR

Spor salonuna gidilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığını belirten Dr. Onultan, “Amerika’da 716 kişi ile bir araştırma yapılmış. Hareketsiz kişilerin daha hareketli olanlara göre Alzheimer riskinin 2 kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Hareketin çok önemli olduğu ortaya çıkmış. Hareketli yaşamak için illa spor salonuna gidilmesi gerekmiyor. Günlük evde işleri de hareket kapsamına giriyor.” diye konuştu.

İleri yaştakilerin hareket etmesinin önemine dikkat çeken Dr. Onultan, “Toronto Üniversitesi’nde yapılan başka bir çalışmada ise insanları spor salonuna yönlendiremiyorsunuz ama hareketli olmaları gerekiyor, ileride yaştakileri nasıl hareketlendirebiliriz diye düşünmüşler ilk defa yapılan çalışmada evdeki aktivitelerin hangisi daha iyi geliyor onu ortaya çıkarmışlar. Yemek yapmak, temizlik yapmak, eşyaların yerini değiştirme, bahçeyle ilgilenmek gibi aktivitelerin iyi geldiği tespit edilmiş.” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 7 BİN ADIM ATMAK YETERLİ

İnsanların araştırmadaki aktiviteleri rahatlıkla yapabileceğini belirten Dr. Oğuzhan Onultan, “Hareket beyin, kalp ve bağırsaklar için çok önemli, vücut bu 3 sistem üzerinden gidiyor. Çalışma cinsiyet ayrımı olmadan, 80-85 yaşının üstündekilerle yapılmış. Saksı, çiçek işleri üç boyutlu aktivitelerdir, beynin her iki tarafı da kullanılır. Beynin yeni yollar yaratmasına antrenman yaparak yardımcı oluyoruz. Yürümek de çok önemli, günde 7 bin adım atmak yeterli.” dedi.

Damarların hareket edildiği sürece gençleştiğini söyleyen Dr. Onultan, “Damar sertliği riskini azaltmış oluyoruz. 60 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, enstrüman çalmayı öğrenmek riski azaltan bizim için anlamlı aktiviteler. Çalışmanın sonunda kişilerin MR’ı çekilmiş bakmışlar ki yaşlarına göre beyindeki küçülme daha düşük. Hastalara tavsiyem kendilerini yormayacak ve zorlamayacak şekilde hareketleri yapsınlar. Her şeyi kararında yapmak lazım.” diye konuştu.