Ev yapımı balgam söktürücü: Tereyağ ve pekmezi karışımı

Soğuk havaların kabusu balgam, öksürük ile birlikte vücudumuzdan dışarı atılan mukustur. Peki balgamdan nasıl kurtulabiliriz? İşte ev yapımı balgam söktürücü tarifimiz...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte öksürük sesleri de yükselir. Öksürüğe çoğu zaman balgam da eşlik eder.

Alt solunum yolları ve akciğeri koruyan mukusun solunum yollarından atılmasına balgam denir.

Protein, su, antikor ve bazı tuzlardan oluşan balgam, vücuttaki bakterilerin uzaklaşmasını sağlamak için filtre görevi görür. Özellikle akciğerde üretilen balgam, öksürük yoluyla dışarı atılır.

Balgam normalde tehlikeli değildir. Ancak yüksek oranda salgılanırsa solunum yollarını tıkayabilir.

Her yaş grubunda görülebilen balgamdan kurtulmak için çeşitli yollara başvurulur. Alternatif tıp meraklıları ise daha çok ev yapımı tarifleri araştırıyor.

İşte yalnızca 2 malzeme ile hazırlayabileceğiniz doğal balgam söktürücü tarifi...

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ TARİF: PEKMEZ VE TEREYAĞ

Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmez, boğaz enfeksiyonları bakımından oldukça güçlü bir besindir.

Tereyağı A, E, D vitamini ve protein açısından zengindir. Pek çok yağda protein oranı sıfırdır. Bu da tereyağını diğerlerinden ayıran başlıca özelliklerinden birisidir. Kalsiyum, fosfor ve demir içerir.

Özellikle gece uykusunda başlayan ve boğaz kuruyana kadar devam öksürüğe ilk andan itibaren şifa olan mucize ikili tereyağı ve pekmez ikilisinin hazırlanışı nasıl? Adım adım anlattık...

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pekmez

Hazırlanışı

Keçiboynuzu ya da üzümü bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içe suyu da katarak bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Daha sonra tereyağını içine katın.

Katı hale gelen bu karışımı ılık halde sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı tüketin.