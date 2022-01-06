Süte sarımsak koyup için! Bakın neler oluyor

Süte sarımsak koyup için! Bakın neler oluyor

Sarımsak sütü, doğal besinlerden destek alarak sağlığına katkıda bulunmak isteyenlerin son zamanlardaki yeni gözdelerinden biri. Biz de sizler için süt ve sarımsak karışımının faydalarını derledik.

Ülkemizin özellikle Kastamonu ilinde bolca yetişen sarımsak, içerisinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde vücuda birçok fayda sağlıyor.

Doğal antibiyotik olarak bilinen ve uzmanlar tarafından sık sık tüketilmesi önerilen sarımsak, toksinleri vücuttan atmak için oldukça faydalı bir besin kaynağı. Sütle buluştuğunda ise bu faydaları iki katına çıkıyor.

İsmini ilk kez duyanları şaşkınlığa uğratan sarımsak sütü, saymakla bitmeyen faydaları sayesinde son zamanlarda en çok tercih edilen doğal karışımlar arasında yer alıyor.

Düzenli bir şekilde tüketildiğinde sindirimi rahatlatan, kabızlık problemlerine iyi gelen astımdan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok sorunu çözüme kavuşturan sarımsak sütünün yapımı da son derece basit.

Peki sarımsaklı süt nasıl hazırlanır ve tüketilir, faydaları nelerdir? İşte adeta doğal bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen sarımsak süt karışımının faydalarını sizler için derledik.

SARIMSAK VE SÜT KARIŞIMININ FAYDALARI

İsmini sarımsak ve sütten aldığı için kısaca "sarımsak sütü" ya da "sarımsaklı süt" şeklinde anılan bu karışımın faydalaru şu şekildedir:

Bacak, kalça ve diğer eklem yerlerinde oluşan ağrılar için oldukça yararlıdır.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Boğaz ağrısına iyi geldiği söylenir.

Akneleri tedavi edicidir.

Zatürreye karşı koruyucudur.

Anne sütünü artırıcı faydası vardır.

Astım, öksürük ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Sivilce ve ciltteki lekeleri geçirir, cildi güzelleştirir.

Düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de bilinir. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı belirtilir.

Bir bardak süte eklediğiniz bir diş sarımsak sarılık sorununu da çözmeye yardımcı olur.

SARIMSAK SÜT KARIŞIMI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı süt

10 diş sarımsak

1 su bardağı su

Bal (1 su bardağına 1 yemek kaşığı kadar)

SARIMSAK SÜT KARIŞIMI TARİFİ