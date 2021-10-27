Evde çalışırken sağlıklı beslenme rutini oluşturmanın 8 yolu

Evden çalışma ortamının beslenme alışkanlıklarınız üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yarayacak ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Koronavirüs pandemisine girdiğimiz andan itibaren hayatımızda her şey değişmeye başladı. Evden çalışmak artık birçok şirket için kalıcı bir çalışma şekli haline geldi. Evden çalışmanın birçok zorluğu arasında sağlıklı beslenme ve doğru zamanda yemek yeme, çalışanlar için sürekli bir mücadeleyi de beraberinde getirdi.

Ev ofis haline geldiğinde oldukça rahat olabilir. Ofisten farklı olarak, evde kendinizi ya sürekli gereksiz atıştırmalıklar yerken ya da ara sıra saatlerce hiçbir şey yemezken görürsünüz. Bu, vücudunuzda ciddi beslenme dengesizliğine ve istenmeyen kilo alımına neden olabilir. İşte, evden çalışırken sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak bazı kolay tüyolar;

1. YİYECEKLERİNİZİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Tıpkı günün geri kalanını planladığınız gibi gün boyunca ne ve ne zaman yemek yiyeceğinizi planlayın. Bu, ana öğünlerinizin yanı sıra ara öğünlerinizi de içermelidir. Hafta sonu boyunca, bakkalınızı önceden planlamanıza ve hafta boyunca ihtiyaç duyacağınız her şeyi satın aldığınızdan emin olmanızı sağlayacak bir yemek planlayıcısı yapın. İşe fiziksel olarak giderken yaptığınız gibi, yemeklerinizi hafta içi planlandığı gibi önceden hazırlayın.

2. YEMEK İÇİN ALARM AYARLAYIN

Gerçek şu ki, toplantılarımıza veya işimize dalmışken saate bakmayı unutuyoruz. Yemek için alarm ayarlamak, kendimize gerekli molaları vermeyi ve doğru aralıklarla yemeyi, içmeyi veya rahatlamayı hatırlatmamızı sağlayacaktır.

3. PLANLAMIŞ MOLALARI UNUTMAYIN

Alarm çaldığında, görmezden gelmeyin. Gerekmedikçe çalışmanıza ara vermek ve gerekli molaları vermek için kendinizi zorlayın. Planladığınız molayı kaçırmak, daha geç yemek yemenizi veya bir sonraki öğününüzde gerekenden daha fazlasını yemenizi sağlayacaktır.

4. MASANIZDA SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR BULUNDURUN

Genellikle ara öğün olarak, insanlar sadece bir fincan çay veya kahve ve yanında biraz bisküvi veya kızarmış aperatif alırlar. Tuzsuz kavrulmuş kuru yemiş, leblebi, kuru kayısı, humuslu sebze çubukları veya fıstık ezmesi gibi atıştırmalıklardan kaçının ve daha sağlıklı seçenekler planlayın. Bunları çalışma alanınız veya masanızın etrafında erişilebilir bir yerde bulundurmanız önemlidir, böylece gidip mutfaktan almak için bile zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

5. YEMEKLERİNİZİ PORSİYONLARA AYIRIN

Doğrudan çantalarınızdan veya kaplarınızdan yemek yemekten kaçının. Bu asla porsiyon boyutlarında yemenize izin vermez. İster ana öğününüz ister ara öğününüz olsun, bir porsiyon büyüklüğünde çıkarın ve bir kutuda saklayın, böylece bir seferde çok fazla yemekten kaçının.

6. YEMEK YERKEN BAŞKA ŞEYLERLE İLGİLENMEYİN

Birlikte öğle yemeği yiyebileceğiniz bir iş arkadaşınızın olmaması, öğle yemeğinizi yerken çalışmaya devam edeceğiniz anlamına gelmez. Bir yemek sırasında dikkatin dağılması, aşırı yemeye ve yemekten doygunluğun azalmasına neden olabilir. Öğle yemeğinizin tadını çıkarmak ve birkaç dakika dinlenmek için bir masaya oturmak için işten ara verdiğinizden emin olun. Bu, yemeğinizden tam bir memnuniyet sağlayacak ve sizi günün geri kalanına hazırlayacaktır.

7. BESLEYİCİ GIDALAR TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Dengeli ve besleyici yiyecekler sizi daha üretken yapacaktır. Sizi uzun süre tok tutar ve odaklanmanıza yardımcı olur. Ne yediğinizi anlamak ruh halinizi ve enerji seviyenizi etkileyecektir. İyi protein, lif, sağlıklı yağlar, meyveler ve sebzelere odaklanın. Özellikle günlük protein ihtiyacınızı karşıladığınızdan emin olun. Bunu yapmak için, günün tüm öğünlerinde en az bir iyi protein kaynağı planladığınızdan emin olun. İyi protein kaynakları arasında yağsız et, süt ve ürünleri, soya ve ürünleri, kabuklu yemişler, tohumlar, bakliyat ve baklagiller bulunur.

8. YETERİ KADAR SU İÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Gün boyunca yeterli su olması önemlidir, çünkü sadece vücudun enerji seviyelerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yorgunluğu da giderir. Ayrıca vücut ısısını düzenler, kabızlığı tedavi eder, vücudu detoksifiye eder ve vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur. Canınız bir şeyler yemek istediğinde, bir dakikanızı ayırın ve yeterince suyunuz olup olmadığını kendinize hatırlatın. Bir bardak su içip 15 dakika bekleyin. Vücudunuz susuz kalırsa, açlık sancılarınız kaybolur. Masanızda mutlaka bir litrelik su şişesi bulundurun ve arada yudumlamaya devam edin. Molalarınızda şişeyi tekrar doldurun ve gün boyunca en az 2-3 litre su tükettiğinizden emin olun.