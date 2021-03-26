Evde sirke kullanmanın 101 yolu

Toksik katkı maddelerine ihtiyaç duymadan, bahçeden evcil hayvan temizliğine ve hatta araba hijyenine kadar sirke kullanmanın 101 harika yolunu listeledik.

Sirke, sağlığınız ve eviniz için kolay kullanılabilen en iyi ürünlerden biridir. Özellikle kullandığımız ürünler açısından her geçen gün daha çok şey öğreniyoruz. Sert sabunlardan kimyasal spreylere kadar, evlerimizdeki hava kirliliği oldukça şok edici olabilir. Peki, bu durumda sirke kurtarıcınız olabilir mi?

Sirkenin 101 kullanımına geçmeden önce, birkaç ilginç çalışmaya göz atalım. İnsan olarak, sadece görebildiğimizi düşünmeye meyilliyiz. Örneğin cildinizi düşünün; şu anda vücudunuzun yüzeyinde yaşayan milyonlarca bakteri var ama onları düşünmüyoruz çünkü onları göremiyoruz.

Aynısı havamızdaki tüm 'kirleticiler' için de geçerlidir. Zehirli kimyasalları genellikle evlerimizin içine püskürtürüz. Ve eğer ortadan kaybolduklarını düşünüyorsanız, talihsiz bir şok içinde olabilirsiniz. Kanada merkezli bir çalışmada, temizlik ürünleri 30 dakika kullanıldıktan sonraki hava kalitesi test edildi. Katılımcılar, ortalama temizlikte kullandıkları ürünleri kullandılar. Araştırmacılar, tüm ürünlerin daha yüksek konsantrasyonlarda uçucu organik bileşiklere yol açtığını buldular.

Bir apartman dairesinde, yarım saat boyunca temizlik ürünleri kullanıldıktan sonra hava değişti. İlk olarak, havada metre küp başına 1.200 mikrogram uçucu organik bileşikler bulunuyordu. Ancak, temizlikten sonra araştırmacılar 2.000 mikrogram uçucu organik bileşik tespit etti. İç mekanda çok fazla zaman geçirdiğimiz için bu büyük bir endişe kaynağıdır.

Yayınlanan başka bir araştırmaya göre, çok amaçlı temizleyiciler, deterjanlar ve oda spreyleri gibi kokulu tüketim malları, 100'den fazla farklı uçucu organik bileşikler yayıyor. Çalışmalarda önemli olan nokta, doğal veya organik olarak etiketlenmiş ürünlerin bile bu zararlı bileşikleri yaymasıdır.

Toksik katkı maddelerine ihtiyaç duymadan, tamamen doğal bir çözüm arıyorsanız, sirke size yardımcı olabilir. Sirke, zararlı bakterilerle bile savaşabilir. Sirkedeki yüksek asitlik, bakterilerin hücre zarlarından geçerek hücrelerin ölmesine neden olabilir. Standart sirkeler yaklaşık yüzde beş asetik asit içerir ancak piyasada yüzde 12'ye varan seçenekler de vardır.

Biraz sirkeden yararlanmaya hazır mısınız? İşte evde sirke kullanmanın 101 harika yolu.

BAHÇEDE

1. Çiçeklerin ömrünü artırın: Sentetik bitki ilaçlarına gerek yok, sadece biraz şeker ve sirkeyi suyla seyreltin. Yarım litre suya yaklaşık 1 yemek kaşığı sirke ekleyin. Şeker çiçekleri beslerken sirke bakterilerle savaşır.

2. Toprağınızı iyileştirin: Ülkemizde suyun aşırı derecede sert olduğu pek çok alan vardır. Bu, toprağı etkileyen daha yüksek pH'a veya daha alkali suya yol açar. Toprağınızı test edin ve çok alkali ise biraz sirke ekleyin. Bu özellikle bahçeler veya açelyalar gibi bitkiler için faydalıdır.

3. Yabani otları öldürün: Yürüyüş yollarınızda sirke içeren bir sprey şişesi kullanın.

4. İlaç kokusundan kurtulun: Kedinize veya köpeğinize kokan bir ilaç sıkılmışsa, onları sirke ile yıkayın ve ardından iyice durulayın.

5. Biçme makinesi bıçaklarınızı temizleyin: Biçme makinesi bıçaklarınız çim lekeleriyle dolduğunda, beyaz sirkeye bir bez batırın ve her bıçağı dikkatlice silin. Bunu her kullanımdan sonra, çim biçme makinenizi garaja veya kulübeye geri koymadan önce yapın.

6. Karıncaları uzaklaştırın: Karıncalar evinize giriyorlarsa, dış kapı çerçevesine ve pencerelere sirke sıkın. Aynı şey pireler için de geçerlidir.

7. Bahçe mobilyalarını temizleyin: Dış mekan mobilyalarında küfle mücadele için sirke solüsyonu kullanın.

8. Tohumlara bir avantaj sağlayın: Çarkıfelek veya su kabakları gibi tohumları zımpara kağıdıyla hafifçe ovalayın, ardından su ve elma sirkesi çözeltisine batırın.

9. Yaprakların sararmasını durdurun: Ortancalarınız ve açelyalarınız sararmaya başlarsa, pH'ı ayarlamanız gerekebilir. Haftada bir bu solüsyonu uygulayın: 1 litre su ve 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Üç ila dört hafta boyunca tekrarlayın.

10. Hayvanları caydırın: Hayvanları sebzelerinizden uzak tutmak istiyorsanız, bahçenin etrafındaki kazıklara sirke batırılmış bezler koyun. Her 10 günde bir yeniden ıslatın.

11. Kuş pisliklerini temizleyin: İnatçı kuş pislikleri, tam güçlü sirke ile daha kolay temizlenebilir. Sadece püskürtün, 30 dakika bekletin, sonra yıkayın.

EVCİL HAYVANLA İLGİLİ TEMİZLİK VE BAKIM

12. Çiş lekelerini giderin: Bölgeyi ılık suyla yıkadıktan sonra, seyreltilmiş sirke ve sudan oluşan bir çözelti uygulayın, durulayın ve kurumaya bırakın.

13. Kulaklarını temizleyin: Bezi 2 ölçek sirke ve 1 ölçek suya batırın, ardından nazikçe temizleyin. Herhangi bir yırtık varsa bu yöntemi kullanmayın ve veterinerinizden yardım isteyin.

14. Akvaryumunuzu temizleyin: Akvaryumunuzda oluşan berbat birikintiler varsa, sirke ile temizleyebilirsiniz. Balıkları içine koymadan önce uygun şekilde duruladığınızdan ve optimum pH elde ettiğinizden emin olun.

15. Evcil hayvan kokularını etkisiz hale getirin: Halınız evcil hayvan nedeniyle kokuyorsa, bölgeye karbonat serpin ve bir gece dinlendirin. Vakumlayın ve durulamadan önce sirke uygulayın.

16. Kedi kutunuzu tazeleyin: Kedinizin kumunu boşalttıktan sonra, tüm yüzeyi kaplayacak şekilde sirke dökün. İyice durulamadan önce 30 dakika bekletin, kediler sirke kokusunu sevmez.

17. Çiğnemeyi engelleyin: Köpeğiniz elektrik kablolarını mı çiğniyor? Dış yalıtıma az miktarda elma sirkesi sürün.

18. Kuş banyosunu temizleyin: Kuşlarınıza arada bir sirke temizliği yaptığınızdan emin olun.

19. Köpeğinizin saçını yumuşatın: Sabun kalıntılarını gidermek ve köpeğinizin cildini iyileştirmek için elma sirkesi kullanın. Bu sadece cildi ve tüyleri iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda pire ve keneler de dahil olmak üzere zararlı canlıları uzaklaştırır.

GARAJDA VE ARABADA

20. Arabanızın camını kaplayarak donmayı azaltın: Sert kışların yaşandığı bir yerde yaşıyorsanız, cama ince bir sirke tabakası sürmek donmayı önleyebilir.

21. Kromu temizleyin: Tortuları hızlı ve kolay bir şekilde kromdan çıkarın.

22. Pası çıkarın: Aletleriniz veya cıvatalarınız paslanmışsa, onları gece boyunca sirke içinde bekletin.

23. Beton zemini temizleyin: Yerde pas lekeleri varsa beyaz sirke ve limonla temizleyin.

24. Boya fırçalarını canlandırın: Çöpe atmayı düşündüğünüz bir kova fırçanız varsa, atmadan önce temizlemeyi ve yenilemeyi deneyin. Önce onları sirke ile ıslatın. Boya gerçekten sertleşmişse, sıcak sabunlu suyla yıkamadan önce 1-2 bardak sirke ile kaynatın.

25. İnatçı vidaları çıkarın: Bir vida veya menteşe paslanmışsa, bir beze sirke sürün, ovalayın ve tekrar deneyin.

26. Farelerden sonra temizleyin: Garajınızda fare dışkısı bulursanız, sirke ile dezenfekte ettiğinizden emin olun. Ayrıca, diğer farelerin bu alanı evleri haline getirmelerini de engelleyecektir.

27. Arabanızın halısını fırçalayın: Evinizde olduğu gibi arabanızda da aynı kurallar geçerlidir.

28. Arabanızın döşemesini temizleyin: Hava güzel olduğunda ılık su, biraz deterjan ve çeyrek bardak sirkeyi karıştırın. Sorunlu bölgelere püskürtün ve 5-10 dakika bekletin. Daha sonra lekeleri yumuşak bir bezle çıkarın.

29. Kokuları giderin: Arabanız kokuyorsa, ön panele bir kase sirke koyun. Tüm pencereleri kapatın ve gece boyunca bırakın.

30. Tampon etiketlerini çıkarın: Çıkartmaları ve etiketleri çıkardıktan sonra zeytinyağı ve sirke solüsyonu uygulayın. Beş dakika bekletin ve ardından yapıştırıcıyı temizleyin.

31. Silecek lastiklerini temizleyin: Pencerenizde çizgiler oluşuyorsa, lastikleri temizleme zamanı gelmiştir. Bir bezi sirkeye batırdıktan sonra lastikleri silin.

BANYODA

32. Küfü silin: Ağır küf için seyreltilmemiş sirke kullanın.

33. Liflerinizi yenileyin: 24 saat liflerinizi eşit miktarda sirke ve suyla hazırlayacağınız solüsyona batırın.

34. Armatürleri dezenfekte edin: 1 ölçek su ve 1 ölçek sirke içeren bir çözelti ile armatürlerdeki mikropları öldürün.

35. Duş başlığını temizleyin: Vidasını sökün, çevresindeki lastiği çıkarın ve eşit miktarda sirke ve su içeren bir tencerede kaynatın.

36. Küveti temizleyin: Çıkarması zor lekeleriniz varsa, küvetinize 4 bardak sirke dökün ve ılık suyla doldurun. Tam küveti boşaltmadan ve yeniden temizlemeden önce üç ila dört saat dinlendirin.

37. Duş kapılarınızın parlamasını sağlayın: Su lekelerini gidermek için karbonat, sirke ve ılık su karışımı ile silin.

38. Diş fırçası kabınızı yıkayın: Herhangi bir biriken pisliği gidermek için diş fırçası tutacaklarına sirke uygulayın. Eşit miktarda su ve sirke ile doldurun ve bir gece bekletin.

39. Tuvaleti dezenfekte edin: Klozetinize bir bardak sirke dökün ve bir gece bekletin.

40. Duş kapısı raylarını temizleyin: Ssirkeyi raya dökün ve üç saat bekletin, ardından temizleyin. Diş fırçasıyla daha derin bir temizlik yapabilirsiniz.

ÇAMAŞIRLARDA

41. Kumaşın parlaklığını artırın: Kimyasal ürünlerden uzak durun ve sirke ile renkleri parlatın. Makinenizin durulama döngüsüne 1/2 su bardağı sirke ekleyin.

42. Tüyleri uzaklaştırın: Çamaşır yıkama programı sırasında sirke kullanımı, tüylerin giysiye yapışmasını önleyebilir.

43. Soluk çorapları beyazlatın: Bir kovada sıcak su ve sirkeyi birleştirin ve gece boyunca çoraplarınızı bu sıvıda bekletin. Ertesi gün yıkayın.

44. Hortumları açın: Ayda bir çamaşır makinenize bir veya iki bardak sirke dökün ve boş olarak bir program çalıştırın. Bu, tıkalı hortumların açılmasına ve sabun kalıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

45. Renklerin akmadığından emin olun: Renklerin akmasını önlemek istiyorsanız, çamaşırlarınızı yıkamadan önce sirke solüsyonuna batırın.

46. ​​Lekeleri çıkarın: Giysilerinizde deodorant lekesi varsa yıkamadan önce sirke ile silin.

47. İnatçı lekeleri çıkarın: Aynı şey meyve veya kahve lekeleri için de geçerlidir.

48. Kokuları giderin: Sigara gibi kötü kokuları çıkarmak için yıkamada sirke kullanabilirsiniz.

49. Pamuk ve yün kalitesini iyileştirin: Battaniyelerinizin daha kabarık olmasını istiyorsanız, durulama döngüsüne 1 bardak sirke ekleyin.

50. Yağı temizleyin: Süet gibi bir malzemeye yağ bulaştıysa, yıkamadan önce sirke ile hafifçe temizleyin.

51. Naylonun ömrünü uzatın: Naylon külotlu çoraplarınızın ömrünü uzatmak için çamaşır makinenize sirke ekleyin.

52. Buharlı ütünüzün tıkanıklığını açın: Ütünüzün su haznesine 1:1 sirke ve su solüsyonu dökün. Açın ve soğuması için kapatmadan önce 10 dakika boyunca yukarı doğru dinlenme pozisyonunda durmasına izin verin.

OFİSTE

53. Ofis malzemelerini temizleyin: Yazıcınızdan faks makinenize kadar birçok ofis malzemesi oldukça fazla toz tutar. Kimyasal temizleyiciler ekipmana zarar verebilir, bu nedenle seyreltilmiş bir sirke solüsyonu hazırlayın ve silmek için bir bez kullanın.

54. Klavyenizi temizleyin: Sirke solüsyonuyla güvenli bir şekilde klavyenizi temizleyin.

55. Kalem izlerini silin: Çocuğunuz masanıza veya duvarınıza yazı mı yazdı? Sirke bu izlerin giderilmesine yardımcı olacaktır.

56. Makasınızı ayırın: Makas bıçakları yapışkan veya paslı hale geldiğinde, sirkeyle ıslatılmış bir bez iş görür.

57. Alanınızı aydınlatın: Ofis pencereleriniz istediğinizden daha kirli mi? Tüy bırakmayan bir bez alın ve limon sirkeli solüsyonla silin.

OTURMA ODASINDA

58. Camlarınızı silin: Seyreltilmiş bir sirke çözeltisi oluşturun, pamuklu bir eldiven giyin ve işe başlayın. Camınızdaki tüm istenmeyen toz ve kalıntıları güvenli bir şekilde temizleyebilirsiniz.

59. Su halkalarını ortadan kaldırın: Ahşap mobilyalarda halka izleri varsa zeytinyağı ve sirkeyi karıştırıp yumuşak bir bezle uygulayın.

60. Piyano tuşlarını temizleyin: Biraz sirke uygulayarak tuşların ışıltılı olmasını sağlayın.

61. Halıdaki lekeleri çıkarın: Tuz ve sirkeyi karıştırın, halınıza uygulayın ve solüsyonun kurumasını bekleyin. Son olarak, alanı vakumlayın.

62. Kilimleri hayata döndürün: Sirkeyi suyla seyreltin, ardından kilimleri sirke çözeltisine batırılmış bir süpürge ile temizleyin.

63. Tüm tuğlaları aydınlatın: Tuğla şömineniz var mı? Bir bardak sirkeyi küçük bir kova su içinde birleştirin, ardından parlatmak için her bir tuğlayı silin.

64. Ahşap panelleri yenileyin: Su (1 litre), sirke (3-4 yemek kaşığı) ve zeytinyağını (2 yemek kaşığı) karıştırın, ardından temiz bir bezle uygulayın. Emdikten sonra kuru bir bezle silin.

65. Ahşap zemin üzerindeki çizikleri gizleyin: Masaların üstündeki veya zemindeki çiziklere karşı, bölgeyi sirkeyle iyice temizleyin, ardından küçük bir fırça ile alanı boyayın.

66. Deri mobilyaları restore edin: Sirke ve keten tohumu yağını karıştırın, ardından temiz bir bezle üzerine yayın. İki ila üç dakika sonra kuru bir bezle silin.

67. Mum kalıntılarını temizleyin: Önce alanı fön ile kurutun, ardından seyreltilmiş sirke ile temizleyin ve kağıt havluyla silin.

MUTFAKTA

68. Giderleri temizleyin: Sıcak suyla yıkayın, ardından 1/2 su bardağı karbonat ve ardından 1 su bardağı sirke boşaltın.

69. Lavabonun kokusunu giderin: Koku gidermek için ve gider tıkanıklığını açmak için aynı yaklaşımı kullanın.

70. Paslanmaz çeliği temizleyin: Üzerine sirke sıkın ve bir bezle parlatın.

71. Yanık veya duman kokularını ortadan kaldırın: Arabanız gibi mutfağınıza bir kase sirke koyun. Bu, sigara ve yanmış yiyeceklerin kokusunu ortadan kaldıracaktır.

72. Buzdolabınızı yenileyin: Buzdolabınızın içini seyreltilmiş sirke ile temizleyin, ardından küf oluşumunu önlemek için tam kuvvetli sirke ile silin.

73. Mikrodalgayı temizleyin: Mikrodalgaya sirke ve suyla dolu bir kase koyun, ardından bir miktar ısıtın. Soğuduktan sonra iç kısmı bir bezle silin.

74. Beslenme çantalarını temizleyin: Çocuğunuzun yemek çantasına sirke batırılmış bir sünger koyun ve durulamadan önce bir gece bekletin.

75. Gümüş ve bakırları parlatın: Gümüş eşyaları veya pirinç ve bakırdan yapılmış eşyaları temizlemek için sirke ve karbonat kullanarak bir macun yapın.

76. Kesme tahtalarını dezenfekte edin: Kesme tahtasının yüzeyine karbonat serpin, ardından seyreltilmemiş sirke püskürtün. 10 dakika sonra nemli, temiz bir bezle silin.

77. Buz küpü kalıplarını temizleyin: Kalıplara sirke dökün ve durulamadan önce üç saat bekletin.

78. Sebzeleri tazeleyin: Solmuş sebzeleri 1 çorba kaşığı sirke ile 3 bardak suya batırın.

79. Kahve makinesini temizleyin: Kahve makinenizi 2 ölçek sirke ve 1 ölçek su içeren bir çözelti ile çalıştırın. Bu, her 50 döngüden sonra önerilir.

80. Musluğunuzu temizleyin: Musluğunuzda sert su lekeleri mi var? Bir bezi sirkeye batırın ve musluğun üzerine asın.

81. Sebzeleri dezenfekte edin: Taze sebzeleri tüketmeden önce, bir kase su, sirke ve tuzu dolu bir kapta bekletin. Mikroplar ölürken, böcekler tepeye çıkacaktır.

82. Fırın yağını temizleyin: Sirke ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.

83. Bulaşık makinenizi temizleyin: Bulaşık makinenizde ayda bir 1-2 bardak sirke çalıştırın.

84. Cam eşyalarınızı ışıltılı hale getirin: Bardaklarda sert su lekeleri oluştuğunda, bunları eşit miktarda sirke ve su içinde 30 dakika bekletin. Bir şişe fırçasıyla temizleyin, ardından durulayın.

85. Su ısıtıcınızın kirecini giderin: 4 bardak sirkeyi kaynatın ve gece boyunca bekletin. Ertesi gün boşaltın ve iyice durulayın.

86. Tencere ve tavaları fırçalayın: Eşit miktarda un ve tuzu karıştırın ve ardından bir macun yapmak için yeterli sirkeyi karıştırın. Fırçalayın ve durulayın.

87. Cam kavanozları sterilize edin: Mümkün olduğunda kavanozları yeniden kullanın. Daha önce kavanozlarda yemek olması hoşunuza gitmiyorsa eşit miktarda sirke ve sıcak su ile doldurun. İyice temizleyip durulamadan önce 20 dakika bekletin.

88. Kilerinizden böcekleri yok edin: Kilerinize küçük bir kase sirke koyun ve ardından birkaç damla nane esansiyel yağı ekleyin. Bu böcekleri çekecektir. Bir hafta sonra bu solüsyonu atın, ardından tüm rafları seyreltilmiş sirke ile iyice temizleyin.

89. Paslı bir konserve açacağını temizleyin: Sirke pası kesmeye yardımcı olacaktır, bu yüzden silerek temizleyin.

DİĞER KULLANIMLAR

90. Duvar kağıdını soyun: İnatçı duvar kağıdına eşit miktarda su ve sirke püskürtün, ardından kazıyın.

91. Duvarda kalan kağıt parçalarını çıkarın: Hem yeni hem de eski duvar kağıdını çıkarmak için biraz daha güçlü bir çözüm yapın.

92. Alçının sertleşmesini yavaşlatın: Alçıyı karıştırırken, fazladan zaman kazanmak için birkaç damla beyaz sirke ekleyin.

93. Kuru betonu yıkamak için kullanın: Kuru betonu yıkamak için seyreltilmemiş sirke ve ardından ılık sabunlu su kullanın.

94. Süs havuzunuzu temiz tutun: Sinekleri ve böcekleri havuzunuzdan uzak tutmak istiyorsanız, çevreye sirke püskürtün.

95. Kireç lekelerini çıkarın: Kireç birikintinizin olduğu her yerde sirke işinizi görecektir. Aynı şey lekeler için de geçerlidir.

96. Sabun kabarcıklarını azaltın: Buharlı temizleyiciniz var mı? Köpürmeyi azaltmak ve temizleme gücünü artırmak için temizleyicinin içinde biraz sirke kullanın.

97. Fitilleri ıslatın: Fitille yanan bir aydınlatıcı kullanıyorsanız, fitili birkaç saat sirke ile ıslatın ve sonra kurumasını bekleyin. Bu, daha parlak ve daha uzun süre yanmalarına yardımcı olacaktır.

98. Plastik üzerindeki tozu azaltın: Geniş bir plastik alanınız varsa, sirke ile silin. Bu onu anti-statik hale getirecek ve toz birikimini azaltacaktır.

99. Yapıştırıcıyı gevşetin: Masa veya sandalyelerin birleşim yerlerinde eski, sert tutkal varsa sirke sürün.

100. Gözlüklerinizi temizleyin: Gözlüklerinizi doğal yollarla temizlemek için bir damla sirke kullanın.

101. Çantaları ve ayakkabıları onarın: Deri eşyalarınız zedelenmişse, sirke ile silin.