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- Evde yetiştirebileceğiniz 7 şifalı bitki
Evde yetiştirebileceğiniz 7 şifalı bitki
- Özel İçerik
- 24.06.2022 - 18:25
Siz de hem açık havada hem de iç mekanlarda şifalı bitkilerden oluşan bir bahçe oluşturabilirsiniz. Geçmişte sadece tıbbi amaçlar için özel olarak tasarlanmış bahçelerde şifalı bitkiler yetiştiriliyordu. Neden bu bitkilerden bazılarını evde yetiştirmiyorsunuz?
Sizi sağlıklı tutmaya ve rahatsızlıklarınızı hafifletmeye yardımcı olacak çaylar, karışımlar ve balsamlar hazırlamak için doğal bir fabrikaya sahip olacaksınız.
İşte evde kolayca yetiştirebileceğiniz şifalı bitkiler.
Aloe vera
Nemlendirici ve iyileştirici özellikleri ile bilinen aloe vera, gıda sektöründe de kullanılmaktadır. Bu bitkiyi evde yetiştirmek için drenajı kolaylaştıracak bir çakıl yatağı yapmayı unutmadan, toprak ile dolu bir kap kullanın. Güneş gören bir yere bırakmak ve kışın soğuktan korumak gerekir.
Limon balsamı
Anksiyete, uykusuzluk, yara iyileşmesi, uçuk tedavisi, böcek ısırıkları ve hazımsızlık gibi birçok sağlık sorununa karşı etkili olan limon balsamı bitkisini evde bir saksıda kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Limon balsamı çok yönlü şifalı bir bitkidir.
Nane
Mide ağrıları için ideal olan nane aynı zamanda sakinleştirici etkileri olan bir bitkidir. Yılın herhangi bir zamanında yetiştirilebilen naneler için tabanı çakıl olan ve toprakla doldurulacak bir kap alın. Nane kısmi olarak gölgeyi tercih eder, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Adaçayı
Adaçayının rahatlatıcı faydalarından yararlanmak için mutlaka killi toprağa ekmelisiniz. Neredeyse her zaman güneşli bir yerde saklanmalı, tercihen balkona konulmalıdır.
Maydanoz
Maydanoz böbrekleri temizler, ağız kokusunu giderir ve bağışıklık sistemini korur. Yetiştirmek için, saksıyı günde en az 5 saat güneşte bırakmak gerekir. Tek dezavantajı yavaş büyümesidir, bu nedenle bitkinin büyümediği izlenimine sahip olsanız bile, toprağı sulamayı asla unutmamalısınız.
Papatya
Papatya sakinleştirici etkisiyle bilinir ve ayrıca kalp problemlerini de önler. Su tahliyesini kolaylaştırmak için her zaman yazın en sıcak zamanında toprak ve kum ile dikilmelidir. Daha sonra evin ışık gören bir yerinde saklanmalıdır.
Dereotu
İdrar söktürücü ve özellikle bulantı önleyici etkileriyle bilinen dereotu, çeşitli yemeklerde ve çaylarda rahatlıkla kullanılabilir. İnce yaprakları olan bu bitki güneşi sever ve ısıya ihtiyaç duyar. Rüzgardan korunaklı bir yerde yetiştirin.