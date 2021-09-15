Eylül'ün en lezzetlisi: Palamut balığının faydaları

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahların baş köşesinde yerini alan palamut, ekonomik olması bir yana oldukça da sağlıklı. İşte palamut balığı tüketmenin sağlığınıza faydaları...

Balık türleri arasında etinde en çok D vitamini ve protein bulundurun balıkların başında gelen palamut, birçok şekilde tüketilebilmesi ve fiyatının makul olmasıyla bilinir.

Eylül ayı gelmesi ile tezgahlarda yerini alan ve halkımız tarafındanda en çok tüketilen balık olan palamutun faydaları da saymakla bitmiyor.

Balık severlerin favorilerinden biri olan palamut tepeden tırnağa sağlık için birçok yarar barındırıyor.

İşte palamut balığının bilinmeyen faydaları...

KAPANMAYAN YARALARIN İLACI

Protein bakımından zengin olan palamut balığı kas ve iskelet sisteminin düzgün bir şekilde gelişmesi açısından yardımcı bir besin türü olarak görülmektedir. Sülfür, fosfor ve vanadyum bakımından zengin olan palamut balığı bu maddeler sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı olmaktadır.

DİŞ ETİ DOSTU

Diş eti kanamaları birçoğumuzun mücadele etmek zorunda kaldığı bir sağlık sorunudur. Palamut balığı içerisinde bulundurmuş olduğu proteinler sayesinde diş etlerinin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Eğer diş eti kanaması gibi sağlık sorunlarınız varsa bu sağlık sorunlarından palamut balığını tüketerek kurtulmanız mümkündür.

HÜCRE YENİLEYİCİ

Palamut balığı içerisinde yer alan maddeler kişinin yaşlanmasını geciktirmektedir. Bu balığın içinde yer alan bazı maddeler hücre yenileyici özelliğe sahip olduğundan dolayı yaşlılık belirtileri daha geç ortaya çıkar. Ayrıca cildinizde yer alan kırışıklıklar palamut balığı sayesinde büyük oranda ortadan yok olmaktadır.

SAÇI GÜÇLENDİRİR

Palamut etindeki D vitamini saçların güçlenmesini sağlar. Saçları zayıf olan ve dökülen kişilere düzenli şekilde palmut yemeleri tavsiye edilir.