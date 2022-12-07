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    EYVAH! Eğer klozet kapağı açıkken sifona basıyorsanız...

    Klozet kapağı açıkken sifona basmanın ne gibi tehlikelere yol açtığına dair bir fikriniz var mıydı... İşte dikkat etmenin gereken kritik detay!
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 11:57
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    EYVAH! Eğer klozet kapağı açıkken sifona basıyorsanız...

    Günlük hayatımızın rutin bir parçası olan tuvalete gitmek, beraberinde hijyen kurallarını da getiriyor.

    Öyle ki, hem kendi sağlığınız hem de başkalarının sağlığı için tuvaleti temiz bırakmak önem arz ediyor.

    Tuvalete girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerimizi iyice yıkamalıyız kuralının yanında çok az bilinen bir detay daha var.

    Milyonlarca insan bilinçsizce bu hatayı yapıyor...

    EYVAH! Eğer klozet kapağı açıkken sifona basıyorsanız... #1

    Virüs saçıyor

    Yapılan araştırmalar, klozet kapağını açık bırakarak sifonu çektiğinizde sifonunuz, idrar veya dışkınızdaki bol miktardaki bakterinin, sifonunuzun gücüne bağlı olarak tuvaletten 25 santimetre ile 5 metre arasında değişen bir mesafeye fırlamasına neden olduğunu gösteriyor.

    Kapağı açıkken sifonu çekerseniz banyodaki tüm yüzeyler bu mikroplar ile dolu zerrecik bulutu ile kaplanabilir.

    Bu nedenle klozet kapağını kapatıp sifonu çekmenizi tavsiye ediyoruz.


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