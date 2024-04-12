Fahrettin Koca: 112 Acil Sağlık ekipleri bayramda 13 binden fazla yaralıya müdahale etti Sağlık Bakanı Koca, Ramazan Bayramı sırasında 112 Acil Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen faaliyetlere ait bilgi paylaştı.

AA

Ramazan Bayramı tatili, yılın ilk uzun resmi tatili oldu. Vatandaşlar bu uzun süreli tatili şehirler arası ziyaret ve seyahatlere ayırdı.

Özellikle tatil için yola çıkanların oluşturduğu kalabalık ve kargaşa trafik kazalarının artmasına neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldiğini, ambulans ekiplerinin 13 bin 192 yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini bildirdi.

"10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi.

"13 bin 192 yaralı için müdahale ve nakil hizmeti verildi"

İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13 bin 192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz."

"Trafik kurallarına uyalım"

Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün. Lütfen trafik kurallarına uyun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)