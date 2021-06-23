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    Fahrettin Koca: 134 kişide Delta varyantı görüldü

    Fahrettin Koca: 134 kişide Delta varyantı görüldü

    AK Partili milletvekillerini ve MKYK üyelerini koronavirüsle ilgili son duruma dair bilgilendiren Bakan Koca, Türkiye'de 134 kişide Delta varyantı görüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 23.06.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:24
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya geldi.

    AK Parti Genel Merkezi'nde Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda koronavirüsle ilgili sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirme yapan Bakan Koca, ortaya çıkan Delta varyantına ilişkin de açıklama yaptı.

    TÜRKİYE'DE DE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ

    Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve giderek artan Delta varyantının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi.

    Fahrettin Koca: 134 kişide Delta varyantı görüldü #1

    134 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

    Milletvekillerine yaptığı açıklamada Delta varyantına Türkiye'de 134 kişide rastlandığını aktaran Bakan Koca, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

    BIONTECH, DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

    BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve yayılan Delta varyantına karşı ürettikleri aşının etkili olduğunu açıkladı.

    Uğur Şahin: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı etkili

    Fahrettin Koca: 134 kişide Delta varyantı görüldü #2

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