Fahrettin Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti

Fahrettin Koca, koronavirüs vaka haritasında Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede aşılanmanın hız kazanmasıyla beraber vaka sayılarında önemli düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Kırmızı Kategoriden Turuncu Kategoriye geçtiğini açıkladı.

''RİSKİ EN AZ DÜZEYE İNDİRELİM''

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.