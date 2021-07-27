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- Fahrettin Koca: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı yaptırmadı
Fahrettin Koca: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı yaptırmadı
Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de, 22 milyon 344 bin 407 kişinin henüz koronavirüs aşılarının herhangi birini yaptırmadığı aktarıldı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 10:54
- Güncelleme : 27.07.2021 - 11:01
Tüm dünyada koronavirüse karşı mücadele devam ediyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşıların uygulanması sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de işleyen aşı sürecine ilişkin Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.
22 MİLYON 344 BİN 407 KİŞİ İLK DOZU YAPTIRMADI
Bakan Koca, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407 olduğunu açıkladı.
ÜÇÜNCÜ DOZU 212 BİN 868 KİŞİ YAPTIRDI
"Aşıda 26 Temmuz" notuyla yapılan bilgilendirmede, "Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." ifadeleri yer aldı.