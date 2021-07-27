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Fahrettin Koca: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı yaptırmadı

Fahrettin Koca: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı yaptırmadı

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de, 22 milyon 344 bin 407 kişinin henüz koronavirüs aşılarının herhangi birini yaptırmadığı aktarıldı.