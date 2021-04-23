Fahrettin Koca, 23 Nisan'da koltuğunu devretti

Sırası gelenlere aşı yaptırmaları çağrısında bulunan minik sağlık bakanı, "Siz aşı olursanız okullarımız açılacak" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sıklıkla kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir çocuk açıklama yaptı.

Koca'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajda maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının altı çizildi.

MİNİK BAKANDAN AŞI MESAJI

23 Nisan 2021 tarihli basın açıklamasını yapan minik bakan, konuşmasına "Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır." diyerek başladı.

Bir yıldır koronavirüse karşı mücadele verildiğini ve sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini belirten bakan, şunları söyledi:

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"MİNİK KALBİM ARTIK DAYANAMIYOR"

"Beni tanımadığınız günlere geri dönmek istiyorsunuz, farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor.

Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem.

"SIRASI GELEN HERKES AŞISINI OLSUN"

Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak, ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim.

"KURALLARA UYDUĞUNUZU GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM"

Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunuzu görünce mutlu oluyorum. Bu zorlu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum.

Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum."