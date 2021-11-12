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    Fahrettin Koca: 3 renkli haritaya geçtik

    Fahrettin Koca: 3 renkli haritaya geçtik

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüs aşılamasında kırmızı il olan Şanlıurfa'nın da turuncu kategoriye yükseldiğine dikkat çekerek, "kolları sıvayalım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 23:08
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    Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan aşılamada, son olarak Şanlıurfa da kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti.

    Böylelikle kırmızı kategoride il kalmadı.

    "HEDEF TEK RENK MAVİ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın turuncu, Hakkari'nin de mavi kategoriye geçmesine atıfta bulunarak şu ifadeleri paylaştı:

    "4 Renkli haritadan 3 RENKLİ haritaya geçtik! Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!"

    Fahrettin Koca: 3 renkli haritaya geçtik #1

    Fahrettin Koca: 3 renkli haritaya geçtik #2

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