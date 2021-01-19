90 yaş üzerindekiler, evden aşılanmaya başlandı

Sağlık çalışanlarının ardından 90 yaş üzerindeki vatandaşlar da evden aşılanmaya başlandı. İlk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven evinde aşılandı.

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, vatandaşları aşılama çalışmalarına başladı.

Ekipler tarafından ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı.

Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

YARIM SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

SON ALTI AYDA KORONAVİRÜS ATLATANLARA AŞI UYGULANMIYOR

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda koronavirüs geçirenlere aşı uygulanmıyor.

Ülke genelinde bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.