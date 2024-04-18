Fahrettin Koca açıkladı: Hastane randevuları için yeni tedbir kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevu sorunu ve muayene kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı olarak çözeceğiz" dedi.

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İnternet üzerinden erişim sağlanan MHRS sistemiyle hastane randevu alıp gitmeyenler, sağlık sisteminde aksamalara neden oluyor.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca tedbirler alınıyor.

Bakan Fahrettin Koca konuya sık sık değinerek alınacak önlemlere vurgu yapıyor.

"Randevu sorununu kalıcı olarak çözeceğiz"

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı olarak çözeceğiz. MHRS Randevu Sorunu ve muayene kapasite yetersizliği üzerinde odaklanmış durumdayız. İl, hastane ve branş bazında yaşanan sorunları ayrıntısıyla inceledik. Hastane yöneticilerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Artan sağlık hizmeti talebine karşılık kapasitemizi artırıyoruz."

"Hekim sayısında önceki dönemlerle kıyaslanmayacak artışlar olacak"

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Randevu sorununda öne çıkan iki etken var. Birinci etken: Hekim sayımız taleple kıyaslandığında yetersiz. Aynı zamanda, bu kapasite, şartlardan ötürü verimli kullanılamıyor. Çözüm olarak; uzman ve yan dal uzmanı hekim sayımızı, ihtiyacı karşılayacak düzeye çıkaracak çalışmaları tamamladık. Yakın dönemde, uzman ve yan dal uzmanı hekim sayısında önceki dönemlerle kıyaslanmayacak artışlar olacak. Randevu sorunu ve kapasite yetersizliğinde ikinci etken, mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamamasıdır.

Bu ikinci etkene, hastanelerimizin kapasite kullanımı ile, randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite yol açıyor. Hızla çözülmeye elverişli, hastalar arasında asla adil olmayacak sonuçlara yol açan sorun budur. Gelinmeyen randevulara karşı ilk tedbirleri almıştık. Yeni yaptığımız analizler, bazı zorunlulukları işaret ediyor. Kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı olarak çözeceğiz."