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Fahrettin Koca: Ardahan ve Antalya mavi oldu

Fahrettin Koca: Ardahan ve Antalya mavi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarına göre, Ardahan ve Antalya'nın mavi kategoriye; Gaziantep'in de sarı kategoriye geçtiğini duyurdu.