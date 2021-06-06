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Fahrettin Koca, aşı için kamu spotu yayınladı
Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.
- DHA
- 06.06.2021 - 01:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede dikkat çekmek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
AŞI FARKINDALIĞI İÇİN KAMU SPOTU PAYLAŞTI
Bakan Koca'nın, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" notuyla paylaştığı videoda "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan koronavirüs aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" dedi.