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    Fahrettin Koca, aşı için kamu spotu yayınladı

    Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 01:54
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    Fahrettin Koca, aşı için kamu spotu yayınladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede dikkat çekmek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    AŞI FARKINDALIĞI İÇİN KAMU SPOTU PAYLAŞTI

    Bakan Koca'nın, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" notuyla paylaştığı videoda "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan koronavirüs aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" dedi.

    Fahrettin Koca, aşı için kamu spotu yayınladı VİDEO

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