Fahrettin Koca: Aşı oranı arttıkça salgına karşı başarı da artacak

Bakan Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50’yi geçtiğini açıkladı.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayılarına da olumlu yansıyan aşı sayısı, toplamda 105 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama oranına dair yeni bir müjdeyi duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

Koca,"18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı verilerine göre 21 Eylül itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 105 milyon 739 bin 942, 1 . doz uygulanan kişi sayısı 52 milyon 862 bin 341, 2. uygulanan kişi sayısı 42 milyon 357 bin 477 oldu.