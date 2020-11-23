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    Fahrettin Koca: Aşı ücretsiz olacak

    Korona vakalarının hızla tırmanışa geçmesinden sonra son umut piyasaya çıkacak aşılar oldu. Sağlık Bakanı Koca ise piyasaya çıkacak aşıların ücretsiz olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 12:13
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    Fahrettin Koca: Aşı ücretsiz olacak

    Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi. Vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar süratle devam ediyor.

    On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler üç faz olarak gerçekleştirdikleri aşı çalışmalarının başarılı sonuçlarını açıklamaya başladı.

    Türkiye de kendi ürettiği aşı çalışmalarında  başarılı bir şekilde sona yaklaştı...

    Fahrettin Koca: Aşı ücretsiz olacak #1

    AŞI FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

    Aşı çalışmalarından gelen başarılı haberler sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkes tarafından en çok merak edilen soru da "Aşı ücretleri ne kadar olacak" oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    TÜRKİYE'DE AŞI ÜCRETSİZ OLACAK

    Prof. Dr Osman Müftüoğlu'na konuşan Fahrettin Koca, aşıların ücretsiz olacağını duyurarak " Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

    ECZANELERDE DE ÜCRETLİ SATILIŞINA İZİN VERİLECEK

    Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Aşı ücretsiz olacak #2

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