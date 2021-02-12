Fahrettin Koca: Aşı yapılanların sayısı 3.5 milyonun üzerinde

Şu ana kadar aşı yapılanların sayısının 3.5 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Koca, bugün 65 yaş üstü vatandaşların da aşılanmaya başlandığını söyledi.

Aşılama sürecinin başlamasının ardından sık sık bilgilendirmeler yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşılamalarının sürdüğünü belirten Bakan Koca, aşılama sayısıyla ilgili bilgi verdi.

"AŞI YAPILANLARIN SAYISI 3.5 MİLYONUN ÜZERİNDE"

Şu ana kadar 3.5 milyondan fazla kişinin aşılandığına dikkat çeken Koca, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Koca, öğlen saatlerinde yine Twitter'dan yaptığı açıklamada aşı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." mesajını paylaşmıştı.

400 BİNE YAKIN İKİNCİ DOZ AŞILAMASI YAPILDI

Öte yandan, şimdiye kadar 3 milyon 560 binden fazla kişiye aşı uygulandı. 395 binden fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

İKİ DOZ ARASI 28 GÜN

Sağlık çalışanları ve devlet yetkilileri ile siyasiler başta olmak üzere ilk doz aşılarını yaptıranlara dünden itibaren ikinci doz aşıları da vurulmaya başlandı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürdü.

AVRUPA'DA AŞILAMANIN SON DURUMU

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanması için 1 Haziran tarihini hedef göstermişti ancak bugün yapılan bir açıklamayla hedeflenen sürenin yaz sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

1 HAZİRAN'DAN 21 EYLÜL'E UZATILDI

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Ortak bir hedefimiz var. O da AB içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması. Tabii şurası çok açık. Yaz 21 Eylül'de sona eriyor." dedi.

AB KOMİSYONU'NA AŞI ELEŞTİRİSİ

Aynı zamanda AB Komisyonu, dağıtımın yavaş ilerlemesi dolayısıyla aşılamaların da yavaş gitmesi nedeniyle eleştiriliyor. Firmaların tedarik sorunu, üretim kapasitelerinin hızlı artırılamaması gibi nedenler aşılamaların yavaş ilerlemesine neden oluyor.

450 MİLYONDA, 18.5 MİLYON AŞILANDI

AB genelinde Aralık 2020 sonunda başlayan aşılamalarda bugüne kadar yaklaşık 450 milyonluk nüfusun 18.5 milyonu aşılanmış durumda.